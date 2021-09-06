Локдаун в Украине должен быть одинаковым для привитых и непривитых, – профессор Досенко

В Украине в очередной раз может быть введен жесткий карантин, или локдаун. Преференций для вакцинированных от коронавируса граждан быть не должно.

В Кабинете министров уже разработана тематическая стратегия. Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАНУ, доктор медицинских наук Виктор Досенко.

"Эпидемиологические показатели рассчитаны – количество больных в том или ином регионе и темпы прироста новых больных", – сообщил он. По словам ученого, именно на эти показатели будет ориентироваться МОЗ и правительство в целом при принятии решения о введении локдауна.

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Отвечая на вопрос, должны ли предоставляться привитым от коронавируса определенные льготы при жесткой карантине, например, могут ли им позволять пользоваться общественным транспортом и посещать торгово-развлекательные центры, Досенко заметил, что это должно быть исключено.

"Вакцинация не предотвращает передачу вируса. Человек не заболеет, но он может быть инфицирован и передать другому, не вакцинированному, человеку этот вирус. Поэтому никаких преференций для вакцинированных быть не должно", – подчеркнул ученый.

"Если будет локдаун, значит, должен быть локдаун для всех, независимо от вакцинации", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, доктор медицинских наук Алла Волоха заявила, что локдауна можно избежать. Главное условие для этого – поведение самих граждан.