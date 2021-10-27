Лекарств нет, а люди просят еду: в сети рассказали о коллапсе в COVID-больницах Крыма. Фото

В Севастополе временно оккупированного Крыма пожаловались на ужасную ситуацию в медучреждениях для больных COVID-19. По словам пациентов, их переводят долечиваться в пансионаты, где врачи не уделяют им внимания, там не хватает лекарств и еды.

Крик души одного из пациентов опубликовали в Instagram "Инцидент Крым", добавив фото скромного рациона. В ответ пользователи сети заявили, что удивляться здесь нечему – это типичная действительность для страны-оккупанта (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Я пишу вам уже от безысходности! Пациентов переводят с инфекционной больницы в "Изумруд" (пансионат в Севастополе. – Ред). Долечиваться. Но здесь не лечат! Лекарств нет, поставок нет, уколы не делают. Лечение прерывается, людям становится хуже и их уже забирают обратно в 9-ю или 1-ю городскую", – говорится в посте.

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Его автор отметил, что большинство таких пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких, лежат с температурой, "а помощи нет". По его словам, врачи не приходят на обход, не слушают, не измеряют температуру и сатурацию.

"Кормят хлебом с яйцом! Мы пьем очень много лекарств, а еды нет!" – добавил автор.

Его красноречивое фото "коронавирусного" рациона крымчане начали распространять в других соцсетях. В комментариях пользователи подчеркнули, что коллапс в COVID-больницах уже наблюдается не только на временно оккупированных территориях Донбасса, но и в Крыму.

"Тотальный пи**ец с коронавирусом… И там, и там типичная для России действительность – люди реально просят уже не лекарства, а обычную еду. Освобождение Крыма и Донбасса от "русского мира" – это уже гуманитарная потребность", – пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные "власти" Крыма решили усилить карантин из-за вспышки коронавируса. Согласно новым правилам, людям старше 65 лет запрещено выходить из дома.