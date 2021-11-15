Легко перепутать с простудой: академик указал на главную опасность штамма Дельта

Вариант коронавируса Дельта, ныне активно циркулирующий в Украине, более агрессивен и не совсем похож на первоначальный COVID-19. Инфицированные часто путают его с простудой или ОРВИ.

Это из-за схожести симптомов, заявил академик НАН, директор Института биохимии им. Палладина Сергей Комиссаренко. В этом скрывается главная опасность этого штамма, рассказал он в эфире программы "Сніданок з 1+1".

"Мы имеем дело с агрессивным коронавирусом, когда течение и симптомы немного отличаются от тех, которые были раньше. Дельта очень напоминает острое респираторное заболевание в тяжелой форме. В конце концов, люди не сразу могут понять, заболели COVID-19 или это просто простуда", – объяснил академик.

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По его словам, в случае заражения Дельтой активируются ранее занесенные в организм вирусы. Тогда у человека начинается насморк, к которому присоединяется также кашель. В то же время инфицированные коронавирусом уже не теряют чувство запаха и вкуса, как это часто наблюдалось с самого начала пандемии.

"Будто бы это другое заболевание. Я думаю, это общий принцип в мире, который позволяет распространяться вирусу", – считает Комиссаренко.

Ранее медик Тарас Жиравецкий объяснил, что штамм Дельта проявляется в организме значительно раньше, чем первые мутации коронавируса. Самыми заметными становятся скачки температуры в течение первых восьми дней болезни.

Со своей стороны доктор медицинских наук Сергей Крамарев в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал об изменении течения варианта COVID-19 Дельта. Так, ухудшение самочувствия у больного может наблюдаться на третий-четвертый день, в то время как проявления вируса похожи на легкую простуду. Среди симптомов, которые должны вызывать у человека беспокойство, он называл одышку, ощущение сжатия в груди, странные головокружения и провалы в сознании. В таком случае необходимо как можно быстрее обращаться к семейному врачу.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам специалистов, штамм Дельта более опасен для пожилых людей с хроническими недугами, тяжелыми и в целом любыми другими заболеваниями. Для таких категорий населения вакцинация жизненно необходима.