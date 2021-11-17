Кузин рассказал об особенностях штамма Дельта: это влияет на показатели смертности

При заражении штаммом Дельта у человека быстрее наступает тяжелое течение болезни, чем это было при предыдущих вариантах коронавируса. Кроме того, у такого пациента в разы выше потребность в кислороде, чем у заболевшего обычным штаммом.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что в совокупности все особенности штамма Дельта влияют на общий показатель смертности. Об этом он рассказал в интервью изданию "Сегодня".

По словам Кузина, штамм Дельта имеет очень короткий инкубационный период. Врач отмечает, что уже на 4-5 день после заражения коронавирусной инфекцией у человека проявляются клинические симптомы. Также главсанврач подчеркнул, что потребность в кислородной поддержке при Дельте в 5-6 раз выше, чем при первоначальном варианте коронавируса.

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В то же время Кузин акцентировал, что у вакцинированных от COVID-19 болезнь протекает в легкой форме.

"Человек на 4-5 день имеет ярко выраженную клиническую картину. У вакцинированных болезнь протекает в более легкой форме. При Дельте потребность у пациента в кислороде выше в 5-6 раз, чем у заболевшего обычным штаммом. Это влияет на показатель смертности", - сказал Кузин.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 16 ноября в Украине прибавилось 18 668 заражений коронавирусом, еще 769 граждан умерли в результате осложнений болезни. Всего на 17 ноября подтверждены 3 263 417 случаев инфицирования и 78 754 летальных.

Ранее доктор медицинских наук Алла Мироненко заявила, что пик этой волны коронавируса в Украине проходит, ведь ежедневное количество выздоровлений превышает случаи заражения. Она также назвала причину высоких показателей смертности от COVID-19.