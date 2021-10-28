Кузин рассказал, как смогут получить прививку те, кто купил COVID-сертификаты
Человек, получивший поддельный сертификат вакцинации от коронавирусной болезни, сможет получить настоящую прививку. Однако для этого о подделке придется рассказать правоохранителям.
Об этом заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал в прямом эфире на канале "Украина 24". По его словам, необходимо обращаться в пункт вакцинации.
"Если вы приобрели нелегитимный сертификат, обратитесь в пункт прививки и получите настоящую вакцину, настоящий полный курс прививки. Заранее нужно рассказать о факте подделки документа правоохранительным органам, которые соберут доказательства. Но человек получит защиту, это самое ценное", – отметил Кузин.
Однако он не уточнил, что будет происходить после того, как человек расскажет полиции о том, что приобрел фейковый документ о прививке.
Кузин также подчеркнул, что вакцинация от коронавируса является гарантией того, что, заболев COVID-19, человек перенесет вирус в легкой форме. В то же время санврач напомнил, что не стоит забывать о противоэпидемических нормах – масках и соблюдении социальной дистанции.
Отметим, что глава Офиса генерального прокурора Ирина Венедиктова заявила, что в Украине за подделку COVID-тестов сертификатов существует уголовная ответственность. За такое преступление можно получить штраф до тысячи не облагаемых налогом минимумов или ограничение свободы, арест на срок до шести месяцев.
По ее словам, это касается тех, кто готовит и продает подделки – тесты, сертификаты, а также тех, кто их покупает.
Напомним: 25 октября в Украине изменились правила административной ответственности за проезд в общественном транспорте без сертификата о прививках или отрицательном тесте на COVID-19. Теперь штраф в размере 36 тысяч гривен возлагается на самого пассажира, а не на перевозчика.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по словам киберспециалистов, подделка COVID-сертификата и печатей на нем грозит примерно тремя годами ограничения свободы. В случае повторного такого правонарушения человек может сесть за решетку уже на пять лет.
Министерство здравоохранения требует отстранить от работы врачей, которые могли участвовать в выдаче фальшивых сертификатов о COVID-вакцинации. Соответствующие письменные предписания ранее получили руководители не менее 15 медицинских учреждений в Украине.
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