Кузин о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19: они зависят от состояния конкретного человека

Противопоказания к вакцинации от коронавирусной инфекции зависят от состояния конкретного человека и в зависимости от течения той или иной его болезни. Назвать какое-то универсальное правило невозможно несмотря на утвержденный перечень.

На решение делать или не делать прививку пациенту также влияет тип вакцины, возраст, анамнез аллергических реакций, был ли он вакцинирован, как перенес первую прививку и так далее. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает "РБК Украина".

Он добавил, что общие противопоказания к каждой вакцине от коронавируса указаны в инструкции. Медик подчеркнул, что каждый врач в Украине должен знать перечень абсолютных противопоказаний. Если ваш не может дать ответ на вопросы о вакцинации – идите к другому врачу, посоветовал Кузин.

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"Например, мы точно знаем, что прививать беременных вакциной CoronaVac не рекомендовано, потому что нет доказательной базы, не было проведено исследований. В то же время вакцина от Pfizer может быть рекомендована. И здесь уже решение врача – либо назначать, либо не назначать", – сказал он.

Кузин добавил, что врач должен оценить соотношение пользы и риска вакцинации для отдельного пациента. Чтобы прийти на прием к другому врачу, нужно просто подписать с ним декларацию, отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине из-за перехода в "желтую" зону карантина пришлось закрыть школы, где вакцинированы менее 80% учителей. Однако кое-где учебные заведения продолжили работу, а педагогов заподозрили в обмане насчет иммунизации от COVID-19.