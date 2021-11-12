Кузин назвал вакцины против COVID-19, которые можно смешивать при бустерной вакцинации
При бустерной вакцинации от коронавирусной инфекции разрешено смешивать мРНК-вакцины. В Украине это Pfizer, Moderna.
Кроме того, можно смешивать векторные вакцины с мРНК препаратами, передает "Цензор.Нет". Например, первая доза AstraZeneca, а вторая – вакциной мРНК, рассказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
"Я бы советовал все же соблюдать требования доказательной медицины – использовать комбинации, которые доказали свою безопасность", – отметил Кузин.
Если же вакцинация проводилась препаратом CorovaVac, то когда после первой дозы этой вакцины делается вторая доза какой-то альтернативной, то это какой-то эксперимент над собой, отметил врач.
"Я не советую такого делать, потому что это не соответствует протоколам и инструкциям", – подчеркнул Кузин.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Минздраве заявляют, что вирус уносит жизни невакцинированных граждан. В подтверждение критической COVID-ситуации в сети опубликована серия кадров из реанимации и морга в Полтаве, а также очередей в крематорий в Киеве.
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