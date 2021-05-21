Курпита ответил OBOZREVATEL, станет ли преемником Ляшко
На должность главного санитарного врача Украины не будет назначен врач-инфекционист, экс-директор Центра общественного здоровья, преподаватель школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита. Это исключено.
Такое заявление Курпита сделал в блиц-интервью OBOZREVATEL. "Я полностью исключаю такой вариант. Мое решение было принято давно", – сказал Курпита, комментируя информацию, опубликованную Telegram-каналом "Политика страны".
Говоря о том, какие задачи сегодня стоят перед главным санитарным врачом страны, он заметил, что вместо восстановления санитарной службы следует сосредоточиться на других вопросах.
"По моему мнению, абсолютно нет смысла восстанавливать санитарно-эпидемиологическую службу. Она исчерпала все свои возможности. Она была создана для системы здравоохранения Советского Союза и не может быть применена в условиях нынешней Украины", – заявил Курпита.
По его словам, приоритетом должно стать "реформа отрасли, которая касается надзора за инфекционными и неинфекционными болезнями, а также реформа системы общественного здоровья".
Медик оценил заявление нового главы Минздрава Украины Виктора Ляшко о том, что за три летних месяца в Украине можно привить от COVID-19 5 млн граждан. "Технически это можно осуществить, если создать определенные мотивационные пакеты для персонала, осуществляющего вакцинацию", – сказал он.
Как писал OBOZREVATEL:
20 мая Виктор Ляшко, который занимал должность главного санитарного врача Украины, был назначен на должность министра здравоохранения Украины.
Своим приоритетом номер один Ляшко назвал преодоление коронавируса.
Ранее была обнародована информация о карьере Виктора Ляшко.
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