Куба первой в мире начала вакцинацию от COVID-19 детей от двух лет: препараты не одобрены ВОЗ

Куба первой в мире начала вакцинировать от COVID-19 детей от 2 до 11 лет. Страна использует препараты Abdala и Soberana, которые не признаны Всемирной организацией здравоохранения.

Как передает France 24, кубинские вакцины разработаны на основе технологии рекомбинантных белков. Так же созданы препараты Novavax в США и Sanofi во Франции, которые тоже еще не одобрены ВОЗ. Особенностью этих вакцин является то, что они не требуют охлаждения.

Китай, ОАЭ и Венесуэла также намерены делать прививки детям, но Куба сделала это первой. На острове хотят провести вакцинацию до того, как дети пойдут в школы. Учебные заведения были закрыты с марта 2020 года.

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На Кубе учебный год начался 6 сентября, но обучение проходит на дому по телевизору, поскольку большинство кубинцев не имеют доступа в Интернет.

В последние месяцы на Кубе произошла вспышка коронавируса. За все время пандемии на острове заразилось почти 697 тысяч человек, скончалось почти 5,8 тысяч пациентов. Причем половина смертей пришлась на летний период.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине стартовала вакцинация против коронавируса детей и подростков от 12 до 17 лет.