Кто защищен от COVID-19 лучше: вакцинированные или переболевшие?
У кого выше шанс заражения – у тех кто ранее болел или тех кто получил полный курс вакцинации ?
CDC опубликовало данные исследований. Оказалось, что шанс повторно инфицироваться у тех, кто ранее болел и упоротый антивакс – выше в 5,49 (!) раз по сравнению с вакцинированными.
В 5,5 раз выше вероятность повторного заболевания у переболевших, чем у вакцинированных. Шах и мат любителям меряться антителами.
От себя передаю огромный привет всем упоротым украинским фейсбук-писателям, которые распространяют всякую ерунду.
Киньте в них данные исследований.
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