У кого выше шанс заражения – у тех кто ранее болел или тех кто получил полный курс вакцинации ?

CDC опубликовало данные исследований. Оказалось, что шанс повторно инфицироваться у тех, кто ранее болел и упоротый антивакс – выше в 5,49 (!) раз по сравнению с вакцинированными.

В 5,5 раз выше вероятность повторного заболевания у переболевших, чем у вакцинированных. Шах и мат любителям меряться антителами.

От себя передаю огромный привет всем упоротым украинским фейсбук-писателям, которые распространяют всякую ерунду.

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Киньте в них данные исследований.