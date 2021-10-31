Кто защищен от COVID-19 лучше: вакцинированные или переболевшие?

Евгений Истребин
Евгений Истребин
Covid / Мнения
1 минута
3,2 т.
Кто защищен от COVID-19 лучше: вакцинированные или переболевшие?

У кого выше шанс заражения – у тех кто ранее болел или тех кто получил полный курс вакцинации ?

CDC опубликовало данные исследований. Оказалось, что шанс повторно инфицироваться у тех, кто ранее болел и упоротый антивакс – выше в 5,49 (!) раз по сравнению с вакцинированными.

В 5,5 раз выше вероятность повторного заболевания у переболевших, чем у вакцинированных. Шах и мат любителям меряться антителами.

От себя передаю огромный привет всем упоротым украинским фейсбук-писателям, которые распространяют всякую ерунду.

Видео дня

Киньте в них данные исследований.

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Источник:Facebook Евгения Истребина

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