В Минздраве рассказали, как правильно хоронить умерших от коронавируса

Тело умершего от коронавируса разрешено как кремировать, так и хоронить на общем кладбище. Однако во время прощальной церемонии необходимо придерживаться ряда правил безопасности.

Об этом OBOZREVATEL рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения. Там отметили, что свод рекомендаций был разработан на основе отчета ВОЗ и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

В ведомстве подчеркнули, что во время погребения родственникам и близким умершего запрещено касаться открытых участков тела. Это же касается и ритуальных поцелуев.

"К обрядам перед погребением, проводимым в помещениях, допускаются лица из расчета не более 1 человека на 5 квадратных метров. Захоронение или кремация должно производиться в плотно закрытом гробу", – отметили в Минздраве.

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Кроме того, органы местного самоуправления должны записать контактные данные всех лиц, присутствовавших на церемонии захоронения.

Отметим, в августе Минздрав издал рекомендации, связанные с похоронами жертв коронавируса. В них сказано, что помещать умершего в пластиковый мешок необходимо только в том случае, из тела "выделяется большое количество жидкости".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье морги не справляются с нагрузкой из-за большого количества смертей от коронавируса. Скорые привозят сразу по несколько тел умерших пациентов, машины выстраиваются в очереди.