"Красную" зону могут на днях покинуть еще четыре области, – Ляшко

Ольга Липич
Ольга Липич
Covid
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'Красную' зону могут на днях покинуть еще четыре области, – Ляшко

В Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации из-за COVID-19. Эти регионы могут в ближайшие дни выйти из "красной" зоны карантина.

Об этом во вторник, 4 мая, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Улучшение эпидситуации наблюдается также в Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях. При сохранении положительной динамики, эти регионы могут выйти из "красного" уровня эпидемической опасности уже в течение ближайших дней", – сообщил Ляшко.

Отметим, по состоянию на 4 мая, в "красной" зоне карантина остаются 7 областей: Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская. В "оранжевой" зоне 8 областей, а в "желтой" – 9 регионов и Киев.

"Красную" зону могут на днях покинуть еще четыре области, – Ляшко

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