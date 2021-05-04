"Красную" зону могут на днях покинуть еще четыре области, – Ляшко
В Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации из-за COVID-19. Эти регионы могут в ближайшие дни выйти из "красной" зоны карантина.
Об этом во вторник, 4 мая, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Улучшение эпидситуации наблюдается также в Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях. При сохранении положительной динамики, эти регионы могут выйти из "красного" уровня эпидемической опасности уже в течение ближайших дней", – сообщил Ляшко.
Отметим, по состоянию на 4 мая, в "красной" зоне карантина остаются 7 областей: Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская. В "оранжевой" зоне 8 областей, а в "желтой" – 9 регионов и Киев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
с 5 мая Житомирская область перейдет из "красной" в "желтую" карантинную зону, которая действует в период пандемии коронавируса.
С 22 апреля изо "красной" в "желтую" зону переместилась Черновицкая область.
Также ослабление было введено в Одесской области – она также превратилась из "красной" в "желтую" 25 апреля.
В Киеве строгий локдаун закончился 1 мая – город сразу перешел на "желтый" уровень.
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