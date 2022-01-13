Крамарев указал на важный нюанс с созданием вакцины от Омикрона: буквально каждый месяц появляется новый штамм
Вакцина от штамма коронавируса Омикрон не может гарантировать прекращение циркуляции болезни. Коронавирус продолжает мутировать, предъявляя миру все свои новые вариации, а поэтому важно вакцинироваться уже сейчас препаратами, которые доказали свою эффективность.
Как сказал в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL доктор медицинских наук, профессор Сергей Крамарев, специальная вакцина от Омикрона, которую готовит к выходу на рынок фармацевтическая компания Pfizer, не может стать панацеей для человечества. Новая вакцина, по мнению специалиста, это – условное понятие, так как на смену Омикрону может прийти другой вариант вируса.
Профессор добавил, что главной задачей вакцинации остается снижение рисков госпитализации и смертей при инфицировании. Также он призвал придерживаться плановой вакцинации, охватить нею большее число населения и строго соблюдать карантинные ограничения.
"Может быть, будет создана РНК именно к S-белку Омикрона. Тогда эффективность этой вакцины будет выше, чем предыдущих", – предположил ученый.
Он же отметил, что в марте, когда вакцина станет доступной, штамм Омикрон может сойти на нет.
"Люди массово переболеют, создастся какой-то уровень иммунитета против него. Поэтому высокого эффекта, на который рассчитывали, эта вакцина может уже не иметь", – сказал он.
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