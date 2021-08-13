Коронавирусом в Украине заболели еще 1260 человек, более 600 попали в больницы
За прошедшие сутки в Украине заражение коронавирусом подтвердили еще в 1263 граждан, среди которых 52 медика и 73 ребенка. Кроме этого, 613 больных попали в медучреждения.
По состоянию на 13 августа в стране зарегистрировано 2 263 864 случая COVID-19, из которых 53 217 (+44 за сутки) – летальные, а 2 195 798 (+1007) – выздоровления. По данным Министерства здравоохранения (Минздрава) и на сайте СНБО, активными больными остаются не менее 14,6 тыс. украинцев.
Больше всего заражений накануне зарегистрировали в Киеве – 166, Одесской – 99, Донецкой – 84, Харьковской – 78 и Львовской области – 78.
Количество выявленных заражений в регионах за сутки:
г. Киев – 205 случаев;
Винницкая область – 48 случаев;
Волынская область – 16 случаев;
Днепропетровская область – 53 случая;
Донецкая область – 75 случаев;
Житомирская область – 41 случай;
Закарпатская область – 18 случаев;
Запорожская область – 57 случаев;
Ивано-Франковская область – 39 случаев;
Киевская область – 40 случаев;
Кировоградская область – 5 случаев;
Луганская область – 45 случаев;
Львовская область – 61 случай;
Николаевская область – 37 случаев;
Одесская область – 77 случаев;
Полтавская область – 34 случая;
Ривненская область – 31 случай;
Сумская область – 34 случая;
Тернопольская область – 52 случая;
Харьковская область – 93 случая;
Херсонская область – 35 случаев;
Хмельницкая область – 56 случаев;
Черкасская область – 18 случаев;
Черновицкая область – 41 случай;
Черниговская область – 36 случаев.
Отметим, что в этой статистике нет информации о распространении коронавирусной болезни на территории временно оккупированных районов Донетчины, Луганщины, Крыма.
В Минздраве подчеркнули, что за сутки в стране протестировано:
методом ПЦР – 22 318 человек;
методом ИФА – 8133 человека;
экспресс-тестами – 16 904 человека.
Кроме этого, в течение 12 августа первую прививку против коронавируса получили еще 110 545 граждан, а вторую – 52 765. Сейчас в стране вакцинировано 4 538 441 человека первой дозой, а 2 633 317 – полностью.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине заявили о более стремительном распространении штамма Дельта коронавируса. В частности, на Житомирщине впервые подтвердили сразу 20 случаев заражения, одна больная умерла. Тогда как на Винниччине в результате инфицирования этим вариантом COVID-19 умерли три человека.
Бывший заместитель министра информполитики Татьяна Попова отметила, что темпы вакцинации в Украине следует ускорить. Иначе, учитывая распространение Дельта-COVID и приближение учебного сезона, заболеваемость будет значительно расти.
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