Коронавирусом в Украине заболели еще 1260 человек, более 600 попали в больницы

За прошедшие сутки в Украине заражение коронавирусом подтвердили еще в 1263 граждан, среди которых 52 медика и 73 ребенка. Кроме этого, 613 больных попали в медучреждения.

По состоянию на 13 августа в стране зарегистрировано 2 263 864 случая COVID-19, из которых 53 217 (+44 за сутки) – летальные, а 2 195 798 (+1007) – выздоровления. По данным Министерства здравоохранения (Минздрава) и на сайте СНБО, активными больными остаются не менее 14,6 тыс. украинцев.

Больше всего заражений накануне зарегистрировали в Киеве – 166, Одесской – 99, Донецкой – 84, Харьковской – 78 и Львовской области – 78.

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Количество выявленных заражений в регионах за сутки:

г. Киев – 205 случаев;

Винницкая область – 48 случаев;

Волынская область – 16 случаев;

Днепропетровская область – 53 случая;

Донецкая область – 75 случаев;

Житомирская область – 41 случай;

Закарпатская область – 18 случаев;

Запорожская область – 57 случаев;

Ивано-Франковская область – 39 случаев;

Киевская область – 40 случаев;

Кировоградская область – 5 случаев;

Луганская область – 45 случаев;

Львовская область – 61 случай;

Николаевская область – 37 случаев;

Одесская область – 77 случаев;

Полтавская область – 34 случая;

Ривненская область – 31 случай;

Сумская область – 34 случая;

Тернопольская область – 52 случая;

Харьковская область – 93 случая;

Херсонская область – 35 случаев;

Хмельницкая область – 56 случаев;

Черкасская область – 18 случаев;

Черновицкая область – 41 случай;

Черниговская область – 36 случаев.

Отметим, что в этой статистике нет информации о распространении коронавирусной болезни на территории временно оккупированных районов Донетчины, Луганщины, Крыма.

В Минздраве подчеркнули, что за сутки в стране протестировано:

методом ПЦР – 22 318 человек;

методом ИФА – 8133 человека;

экспресс-тестами – 16 904 человека.

Кроме этого, в течение 12 августа первую прививку против коронавируса получили еще 110 545 граждан, а вторую – 52 765. Сейчас в стране вакцинировано 4 538 441 человека первой дозой, а 2 633 317 – полностью.

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