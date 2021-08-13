Коронавирусом в Украине заболели еще 1260 человек, более 600 попали в больницы

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
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Коронавирус в Украине сегодня

За прошедшие сутки в Украине заражение коронавирусом подтвердили еще в 1263 граждан, среди которых 52 медика и 73 ребенка. Кроме этого, 613 больных попали в медучреждения.

По состоянию на 13 августа в стране зарегистрировано 2 263 864 случая COVID-19, из которых 53 217 (+44 за сутки) – летальные, а 2 195 798 (+1007) – выздоровления. По данным Министерства здравоохранения (Минздрава) и на сайте СНБО, активными больными остаются не менее 14,6 тыс. украинцев.

Больше всего заражений накануне зарегистрировали в Киеве – 166, Одесской – 99, Донецкой – 84, Харьковской – 78 и Львовской области – 78.

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Коронавирус в Украине за 12 августа

Количество выявленных заражений в регионах за сутки:

  • г. Киев – 205 случаев;

  • Винницкая область – 48 случаев;

  • Волынская область – 16 случаев;

  • Днепропетровская область – 53 случая;

  • Донецкая область – 75 случаев;

  • Житомирская область – 41 случай;

  • Закарпатская область – 18 случаев;

  • Запорожская область – 57 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 39 случаев;

  • Киевская область – 40 случаев;

  • Кировоградская область – 5 случаев;

  • Луганская область – 45 случаев;

  • Львовская область – 61 случай;

  • Николаевская область – 37 случаев;

  • Одесская область – 77 случаев;

  • Полтавская область – 34 случая;

  • Ривненская область – 31 случай;

  • Сумская область – 34 случая;

  • Тернопольская область – 52 случая;

  • Харьковская область – 93 случая;

  • Херсонская область – 35 случаев;

  • Хмельницкая область – 56 случаев;

  • Черкасская область – 18 случаев;

  • Черновицкая область – 41 случай;

  • Черниговская область – 36 случаев.

Данные по COVID-19 и вакцинации против него

Отметим, что в этой статистике нет информации о распространении коронавирусной болезни на территории временно оккупированных районов Донетчины, Луганщины, Крыма.

В Минздраве подчеркнули, что за сутки в стране протестировано:

  • методом ПЦР – 22 318 человек;

  • методом ИФА – 8133 человека;

  • экспресс-тестами – 16 904 человека.

Кроме этого, в течение 12 августа первую прививку против коронавируса получили еще 110 545 граждан, а вторую52 765. Сейчас в стране вакцинировано 4 538 441 человека первой дозой, а 2 633 317 – полностью.

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