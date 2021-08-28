Коронавирус впервые обнаружили у диких оленей
Коронавирус впервые в мире обнаружили у диких белохвостых оленей. Инцидент произошел в штате Огайо, США.
Об этом в пятницу, 27 августа, заявили Национальные лаборатории ветеринарных служб Министерства сельского хозяйства США, передает USDA. Образцы у животных собирали с января по март 2021 года.
Исследование проводил Колледж ветеринарной медицины Университета штата Огайо в рамках мероприятий по борьбе с ущербом, нанесенным оленями. Отмечается, что сообщений о клинических признаках инфекции у животных не поступало. Они перенесли коронавирус бессимптомно.
В USDA подчеркнули, что COVID-19 был обнаружен у небольшого числа видов животных, в основном у тех, кто тесно контактировал с людьми. На данный момент в рутинном тестировании животных нет необходимости.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, исследования показали, что кошки, которые спят в постели своего хозяина, могут заразиться коронавирусом. Людям с положительным результатом теста следует избегать контакта с домашними животными.
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