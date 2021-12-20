В Украине прибавилось 2,5 тыс. случаев COVID-19, в одной из областей – ни одного больного

За последние сутки коронавирус диагностировали у 2536 жителей Украины, также были подтверждены 157 смертей в результате осложнения этой болезни. Вместе с тем 6690 украинцев ее одолели.

По состоянию на 20 декабря количество всех выявленных заражений в стране достигло 3 610 687, из них 3 338 555 выздоровления и 93 262 смерти. По обновленным данным на сайте Минздрава, ныне еще почти 179 тыс. граждан болеют.

Среди них 250 детей и 26 медработников, у которых COVID-19 был диагностирован накануне. На больничных койках 19 декабря оказался еще 1241 инфицированный.

В стране провели 26 912 тестирований, и в одном из регионов не обнаружили ни одного заражения – в частности, на Херсонщине. При этом больше всего больных прибавилось в Киеве – 497, дальше идет Волынь – 170, а меньше всего на Луганщине – 6.

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Количество случаев коронавируса в регионах Украины в сутки:

г. Киев – 497;

Винницкая область – 69;

Волынская область – 170;

Днепропетровская область – 50;

Донецкая область – 121;

Житомирская область – 123;

Закарпатская область – 65;

Запорожская область – 110;

Ивано-Франковская область – 101;

Киевская область – 121;

Кировоградская область – 74;

Луганская область – 6;

Львовская область – 124;

Николаевская область – 89;

Одесская область – 63;

Полтавская область – 56;

Ривненская область – 51;

Сумская область – 47;

Тернопольская область – 98;

Харьковская область – 133;

Херсонская область – 0;

Хмельницкая область – 77;

Черкасская область – 132;

Черновицкая область – 78;

Черниговская область – 81.

Напомним, что в этой статистике не учитывается информация о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных районов Луганской, Донецкой областей и Крыма.

За сутки 19 декабря прививки сделали 36 027 украинцам: 11 041 – первую, 24 986 – вторую, а дополнительную дозу – ни одному человеку.

В Минздраве информируют, что с начала кампании иммунизации 12 986 872 жителя страны прошли полный курс вакцинации против коронавируса, 92 человека получили дополнительную дозу вакцины.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитик Евгений Истребин заявил, что темпы вакцинации против COVID-19 в Украине обвалились. Он назвал цифры по прививкам и посоветовал, какие действия в этой ситуации должна проводить власть.