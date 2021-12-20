В Украине прибавилось 2,5 тыс. случаев COVID-19, в одной из областей – ни одного больного

Марина Лисничук
Covid
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В Украине прибавилось 2,5 тыс. случаев COVID-19, в одной из областей – ни одного больного

За последние сутки коронавирус диагностировали у 2536 жителей Украины, также были подтверждены 157 смертей в результате осложнения этой болезни. Вместе с тем 6690 украинцев ее одолели.

По состоянию на 20 декабря количество всех выявленных заражений в стране достигло 3 610 687, из них 3 338 555 выздоровления и 93 262 смерти. По обновленным данным на сайте Минздрава, ныне еще почти 179 тыс. граждан болеют.

Среди них 250 детей и 26 медработников, у которых COVID-19 был диагностирован накануне. На больничных койках 19 декабря оказался еще 1241 инфицированный.

В стране провели 26 912 тестирований, и в одном из регионов не обнаружили ни одного заражения – в частности, на Херсонщине. При этом больше всего больных прибавилось в Киеве – 497, дальше идет Волынь – 170, а меньше всего на Луганщине – 6.

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В Украине прибавилось 2,5 тыс. случаев COVID-19 за сутки

Количество случаев коронавируса в регионах Украины в сутки:

  • г. Киев – 497;

  • Винницкая область – 69;

  • Волынская область – 170;

  • Днепропетровская область – 50;

  • Донецкая область – 121;

  • Житомирская область – 123;

  • Закарпатская область – 65;

  • Запорожская область – 110;

  • Ивано-Франковская область – 101;

  • Киевская область – 121;

  • Кировоградская область – 74;

  • Луганская область – 6;

  • Львовская область – 124;

  • Николаевская область – 89;

  • Одесская область – 63;

  • Полтавская область – 56;

  • Ривненская область – 51;

  • Сумская область – 47;

  • Тернопольская область – 98;

  • Харьковская область – 133;

  • Херсонская область – 0;

  • Хмельницкая область – 77;

  • Черкасская область – 132;

  • Черновицкая область – 78;

  • Черниговская область – 81.

Напомним, что в этой статистике не учитывается информация о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных районов Луганской, Донецкой областей и Крыма.

За сутки 19 декабря прививки сделали 36 027 украинцам: 11 041 – первую, 24 986 – вторую, а дополнительную дозу – ни одному человеку.

В Минздраве информируют, что с начала кампании иммунизации 12 986 872 жителя страны прошли полный курс вакцинации против коронавируса, 92 человека получили дополнительную дозу вакцины.

Данные по COVID-19 и вакцинации за сутки

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитик Евгений Истребин заявил, что темпы вакцинации против COVID-19 в Украине обвалились. Он назвал цифры по прививкам и посоветовал, какие действия в этой ситуации должна проводить власть.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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