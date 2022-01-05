В Украине свыше 4,5 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 273 человека

Марина Лисничук
Covid
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В Украине свыше 4,5 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 273 человека

В Украине по состоянию на 5 января количество всех случаев коронавируса возросло до 3 682 659, из них 4571 подтвердили за прошедшие сутки. Лидером по приросту заражений стал Киев, среди новых больных оказалось 210 несовершеннолетних и 112 медиков.

Вирус унес жизни еще 273 человека, однако 8439 его побороли. Также накануне с COVID-19 или подозрением на инфицирование им госпитализировали 1366 пациентов, свидетельствуют данные на сайте Минздрава.

Согласно им, 4 января специалисты провели 65 768 тестирований на коронавирусную инфекцию. Кроме этого, прививки против нее сделали 102 478 гражданам.

Пока в Украине фиксируют довольно низкие показатели заболеваемости COVID-19, во многих странах мира они растут и ежедневно "устанавливают рекорд". Накануне больше всего больных прибавилось в США, Франции и Италии. В общем в мире выявили максимальный прирост заражений – более 2 млн, специалисты объясняют такие волны заболеваемости распространением штамма Омикрон.

Видео дня
В Украине за сутки обнаружили 4,5 тыс. случаев COVID-19

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