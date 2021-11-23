В Украине свыше 12,7 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки, умерли 720 человек

За последние сутки коронавирус диагностировали у 12 729 жителей Украины, а 720 человек умерли в результате осложнений этой болезни. Еще 2055 пациентов с COVID-19 или подозрением на него пополнили больничные палаты медучреждений в разных регионах.

Количество подтвержденных случаев заражения в стране выросло до 3 353 136, из них 82 318 смертельны, 2 796 597 выздоровлений (+23 107 за сутки). По состоянию на 22 ноября около 485 тыс. граждан продолжают болеть, свидетельствуют обновленные данные Минздрава.

Наибольшее количество инфицирований обнаружено в Киеве – 1631, Днепропетровской области – 1310, Полтавской – 1141, Донецкой – 929 и Запорожской – 847. Среди новых больных – 1058 детей и 231 медработник.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1631 случай;

Винницкая область – 406 случаев;

Волынская область – 571 случай;

Днепропетровская область – 1310 случаев;

Донецкая область – 929 случаев;

Житомирская область – 107 случаев;

Закарпатская область – 390 случаев;

Запорожская область – 847 случаев;

Ивано-Франковская область – 134 случая;

Киевская область – 830 случаев;

Кировоградская область – 121 случай;

Луганская область – 233 случая;

Львовская область – 540 случаев;

Николаевская область – 481 случай;

Одесская область – 439 случаев;

Полтавская область – 1141 случай;

Ривненская область – 516 случаев;

Сумская область – 255 случаев;

Тернопольская область – 99 случаев;

Харьковская область – 407 случаев;

Херсонская область – 94 случая;

Хмельницкая область – 263 случая;

Черкасская область – 585 случаев;

Черновицкая область – 171 случай;

Черниговская область – 229 случаев.

Напомним: в официальной статистике от Министерства здравоохранения нет информации о распространении коронавирусной болезни среди жителей временно оккупированного Крыма, районов Донетчины и Луганщины.

За сутки в стране было проведено 85 820 тестирований на диагностику COVID-19: методом ПЦР – 38 099, методом ИФА – 9 34, исследований экспресс-тестами на антиген SARS-CoV-2 – 38 687.

Также накануне 270 258 человек были вакцинированы против коронавируса. Одну дозу получили 79 207 украинцев, а 19 1051 иммунизировались полностью.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Минздраве заявили об улучшении показателей заболеваемости коронавирусом в Луганской и Львовской областях. Ожидается, что уже на этой неделе они покинут "красную" зону.

При этом в Министерстве предупредили об изменениях карантинных ограничений, характерных для "желтой" зоны. В частности, вскоре и в таких регионах для посещения определенных заведений нужно будет иметь документ, удостоверяющий полную вакцинацию или отсутствие COVID-19.