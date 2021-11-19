В Украине свыше 20 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 725 человек

За прошедшие суткиеще в 20 050 жителей Украины подтвердили коронавирус, в частности в 1555 детей и 331 медработника. От осложнений болезни умерли 725 человек, а 22 304 вылечились.

Число всех случаев COVID-19 в стране достигло 3 304 058, среди которых 80 231 привел к смерти инфицированных, 2 726 521 гражданин недуг поборол, а более полумиллиона до сих пор болеют. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения (Минздрава) на 19 ноября.

Согласно им, накануне 3637 человек были госпитализированы с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Больше подтвержденных случаев зафиксировали в Днепропетровской области – 1943, Киеве – 1782, на Запорожье – 1187, Донетчине – 1057 и Полтавщине – 1050.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1782 случая;

Винницкая область – 973 случая;

Волынская область – 589 случаев;

Днепропетровская область – 1943 года;

Донецкая область – 1057 случаев;

Житомирская область – 509 случаев;

Закарпатская область – 514 случаев;

Запорожская область – 1187 случаев;

Ивано-Франковская область – 838 случаев;

Киевская область – 945 случаев;

Кировоградская область – 241 случай;

Луганская область – 278 случаев;

Львовская область – 1017 случаев;

Николаевская область – 909 случаев;

Одесская область – 916 случаев;

Полтавская область – 1050 случаев;

Ривненская область – 782 случая;

Сумская область – 662 случая;

Тернопольская область – 396 случаев;

Харьковская область – 726 случаев;

Херсонская область – 308 случаев;

Хмельницкая область – 818 случаев;

Черкасская область – 681 случай;

Черновицкая область – 237 случаев;

Черниговская область – 692 случая.

Напомним, что статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

За прошедшие сутки 294 320 украинцев вакцинировали против коронавируса – из них 102 857 человек получили первую прививку, а 191 463 иммунизировались полностью.

Кроме этого, в разных областях провели 111 735 тестирований.

методом ПЦР – 55 244;

методом ИФА – 14 346;

экспресс-тестами на антиген SARS-CoV-2 – 42 145.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в трех регионах Украины наблюдается самая плохая ситуация с коронавирусом – на Прикарпатье, Донетчине и в Киеве. Речь идет о высоких показателях занятости койкомест с больными – в пределах 66-70%.

Врач-инфекционист Ольга Голубовская отметила невозможность спрогнозировать конец пандемии. По ее словам, до сих пор существует риск появления новых штаммов COVID-19.