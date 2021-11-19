В Украине свыше 20 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 725 человек

Марина Лисничук
Covid
2 минуты
8,7 т.
В Украине свыше 20 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 725 человек

За прошедшие суткиеще в 20 050 жителей Украины подтвердили коронавирус, в частности в 1555 детей и 331 медработника. От осложнений болезни умерли 725 человек, а 22 304 вылечились.

Число всех случаев COVID-19 в стране достигло 3 304 058, среди которых 80 231 привел к смерти инфицированных, 2 726 521 гражданин недуг поборол, а более полумиллиона до сих пор болеют. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения (Минздрава) на 19 ноября.

Согласно им, накануне 3637 человек были госпитализированы с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Больше подтвержденных случаев зафиксировали в Днепропетровской области – 1943, Киеве – 1782, на Запорожье – 1187, Донетчине – 1057 и Полтавщине – 1050.

Видео дня
Данные по COVID-19 и вакцинации в Украине за сутки

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1782 случая;

  • Винницкая область – 973 случая;

  • Волынская область – 589 случаев;

  • Днепропетровская область – 1943 года;

  • Донецкая область – 1057 случаев;

  • Житомирская область – 509 случаев;

  • Закарпатская область – 514 случаев;

  • Запорожская область – 1187 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 838 случаев;

  • Киевская область – 945 случаев;

  • Кировоградская область – 241 случай;

  • Луганская область – 278 случаев;

  • Львовская область – 1017 случаев;

  • Николаевская область – 909 случаев;

  • Одесская область – 916 случаев;

  • Полтавская область – 1050 случаев;

  • Ривненская область – 782 случая;

  • Сумская область – 662 случая;

  • Тернопольская область – 396 случаев;

  • Харьковская область – 726 случаев;

  • Херсонская область – 308 случаев;

  • Хмельницкая область – 818 случаев;

  • Черкасская область – 681 случай;

  • Черновицкая область – 237 случаев;

  • Черниговская область – 692 случая.

Напомним, что статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

За прошедшие сутки 294 320 украинцев вакцинировали против коронавируса – из них 102 857 человек получили первую прививку, а 191 463 иммунизировались полностью.

Кроме этого, в разных областях провели 111 735 тестирований.

  • методом ПЦР – 55 244;

  • методом ИФА – 14 346;

  • экспресс-тестами на антиген SARS-CoV-2 – 42 145.

Данные о COVID-19 в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL:

disclaimer_icon

Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКоронавирусМинистерство здравоохраненияболезньвирус