В Украине свыше 4,8 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 114 человек

По состоянию на утро понедельника, 4 октября, в Украине официально подтверждено 2 460 010 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 4 821 заболевших, из них 448 – дети. Госпитализировали 2 092 пациента.

От COVID-19 в стране умерли уже 56 889 человек (+114 за сутки), выздоровели 2 264 523 (+1 116). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Одессе из-за роста заболеваемости и госпитализаций зараженных коронавирусом закончились места в реанимациях для тяжело больных. Свободные аппараты искусственной вентиляции легких есть, однако их невозможно использовать.