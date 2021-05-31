Коронавирусом в Украине заболели всего 1 тысяча человек за сутки

По состоянию на утро понедельника, 31 мая, в Украине официально подтверждено 2 202 494 случая коронавирусной инфекции. Из них 1 022 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 50 536человек (+64за сутки), выздоровели 2 041 082 (+4 934за сутки). Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, доктор медицинских наук Виктор Досенко объяснил, что вероятность возникновения тромбоза после вакцинации против COVID-19 является "исчезающе малой". Большую опасность для жизни составляет обычный выход из дома.