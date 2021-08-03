В Украине свыше 800 новых случаев COVID-19 за сутки

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 3 августа, в Украине официально подтверждено 2 254 361 случай коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 827 заболевших, из них 11 – дети. Госпитализировали 334 пациента.

От COVID-19 в стране умер уже 52 981 человек (+26 за сутки), выздоровели 2 187 703 (+533). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (198), Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровской (53) и Харьковской (49) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 198 случаев;

  • Винницкая область – 32 случая;

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  • Волынская область – 2 случая;

  • Днепропетровская область – 53 случая;

  • Донецкая область – 65 случаев;

  • Житомирская область – 14 случаев;

  • Закарпатская область – 5 случаев;

  • Запорожская область – 37 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 6 случаев;

  • Киевская область – 19 случаев;

  • Кировоградская область – 4 случая;

  • Луганская область – 47 случаев;

  • Львовская область – 48 случаев;

  • Николаевская область – 11 случаев;

  • Одесская область – 62 случая;

  • Полтавская область – 14 случаев;

  • Ривненская область – 15 случаев;

  • Сумская область – 24 случая;

  • Тернопольская область – 6 случаев;

  • Харьковская область – 49 случаев;

  • Херсонская область – 36 случаев;

  • Хмельницкая область – 18 случаев;

  • Черкасская область – 32 случая;

  • Черновицкая область – 13 случаев;

  • Черниговская область – 17 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За сутки заболели 827 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в "Слуге народа" рассказали, что в Украине могут ввести новый локдаун из-за распространения коронавируса. При этом ограничения будут локальными.

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