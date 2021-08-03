В Украине свыше 800 новых случаев COVID-19 за сутки
По состоянию на утро вторника, 3 августа, в Украине официально подтверждено 2 254 361 случай коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 827 заболевших, из них 11 – дети. Госпитализировали 334 пациента.
От COVID-19 в стране умер уже 52 981 человек (+26 за сутки), выздоровели 2 187 703 (+533). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (198), Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровской (53) и Харьковской (49) областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 198 случаев;
Винницкая область – 32 случая;
Волынская область – 2 случая;
Днепропетровская область – 53 случая;
Донецкая область – 65 случаев;
Житомирская область – 14 случаев;
Закарпатская область – 5 случаев;
Запорожская область – 37 случаев;
Ивано-Франковская область – 6 случаев;
Киевская область – 19 случаев;
Кировоградская область – 4 случая;
Луганская область – 47 случаев;
Львовская область – 48 случаев;
Николаевская область – 11 случаев;
Одесская область – 62 случая;
Полтавская область – 14 случаев;
Ривненская область – 15 случаев;
Сумская область – 24 случая;
Тернопольская область – 6 случаев;
Харьковская область – 49 случаев;
Херсонская область – 36 случаев;
Хмельницкая область – 18 случаев;
Черкасская область – 32 случая;
Черновицкая область – 13 случаев;
Черниговская область – 17 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в "Слуге народа" рассказали, что в Украине могут ввести новый локдаун из-за распространения коронавируса. При этом ограничения будут локальными.
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