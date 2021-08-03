В Украине свыше 800 новых случаев COVID-19 за сутки

По состоянию на утро вторника, 3 августа, в Украине официально подтверждено 2 254 361 случай коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 827 заболевших, из них 11 – дети. Госпитализировали 334 пациента.

От COVID-19 в стране умер уже 52 981 человек (+26 за сутки), выздоровели 2 187 703 (+533). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (198), Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровской (53) и Харьковской (49) областях.

г. Киев – 198 случаев;

Винницкая область – 32 случая;

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Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 53 случая;

Донецкая область – 65 случаев;

Житомирская область – 14 случаев;

Закарпатская область – 5 случаев;

Запорожская область – 37 случаев;

Ивано-Франковская область – 6 случаев;

Киевская область – 19 случаев;

Кировоградская область – 4 случая;

Луганская область – 47 случаев;

Львовская область – 48 случаев;

Николаевская область – 11 случаев;

Одесская область – 62 случая;

Полтавская область – 14 случаев;

Ривненская область – 15 случаев;

Сумская область – 24 случая;

Тернопольская область – 6 случаев;

Харьковская область – 49 случаев;

Херсонская область – 36 случаев;

Хмельницкая область – 18 случаев;

Черкасская область – 32 случая;

Черновицкая область – 13 случаев;

Черниговская область – 17 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в "Слуге народа" рассказали, что в Украине могут ввести новый локдаун из-за распространения коронавируса. При этом ограничения будут локальными.