В Украине свыше 6,5 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 143 человека
По состоянию на утро вторника, 28 сентября, в Украине официально подтверждено 2 401 956 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 6 552 заболевших, из них 574 – дети. Госпитализировали 1288 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 55 863 человека (+143 за сутки), выздоровели 2 248 071(+2 927). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), областях и городе Киев (461).Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 461 случай;
Винницкая область – 93 случая;
Волынская область – 208 случаев;
Днепропетровская область – 595 случаев;
Донецкая область – 528 случаев;
Житомирская область – 80 случаев;
Закарпатская область – 78 случаев;
Запорожская область – 500 случаев;
Ивано-Франковская область – 131 случай;
Киевская область – 269 случаев;
Кировоградская область – 18 случаев;
Луганская область – 337 случаев;
Львовская область – 427 случаев;
Николаевская область – 106 случаев;
Одесская область – 431 случай;
Полтавская область – 206 случаев;
Ривненская область – 218 случаев;
Сумская область – 182 случая;
Тернопольская область – 134 случая;
Харьковская область – 547 случаев;
Херсонская область – 82 случая;
Хмельницкая область – 141 случай;
Черкасская область – 269 случаев;
Черновицкая область – 415 случаев;
Черниговская область – 96 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За минувшие сутки 119 378 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 70 004 человека, полностью иммунизированы – 49 374 человек. С начала прививочной кампании привит 6 851 531 человек, из них получили одну дозу – 6 851 529 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 508 212 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 12 359 741 прививки.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине уже пять областей соответствуют показателям "оранжевой" зоны карантина. Остальные регионы остаются "желтыми".
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