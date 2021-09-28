В Украине свыше 6,5 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 143 человека

По состоянию на утро вторника, 28 сентября, в Украине официально подтверждено 2 401 956 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 6 552 заболевших, из них 574 – дети. Госпитализировали 1288 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 55 863 человека (+143 за сутки), выздоровели 2 248 071(+2 927). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), областях и городе Киев (461).

г. Киев – 461 случай;

Винницкая область – 93 случая;

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Волынская область – 208 случаев;

Днепропетровская область – 595 случаев;

Донецкая область – 528 случаев;

Житомирская область – 80 случаев;

Закарпатская область – 78 случаев;

Запорожская область – 500 случаев;

Ивано-Франковская область – 131 случай;

Киевская область – 269 случаев;

Кировоградская область – 18 случаев;

Луганская область – 337 случаев;

Львовская область – 427 случаев;

Николаевская область – 106 случаев;

Одесская область – 431 случай;

Полтавская область – 206 случаев;

Ривненская область – 218 случаев;

Сумская область – 182 случая;

Тернопольская область – 134 случая;

Харьковская область – 547 случаев;

Херсонская область – 82 случая;

Хмельницкая область – 141 случай;

Черкасская область – 269 случаев;

Черновицкая область – 415 случаев;

Черниговская область – 96 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За минувшие сутки 119 378 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 70 004 человека, полностью иммунизированы – 49 374 человек. С начала прививочной кампании привит 6 851 531 человек, из них получили одну дозу – 6 851 529 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 508 212 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 12 359 741 прививки.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине уже пять областей соответствуют показателям "оранжевой" зоны карантина. Остальные регионы остаются "желтыми".