В Украине свыше 26 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки: это максимум за все время пандемии

По состоянию на утро четверга, 28 октября, в Украине официально подтверждены 2 851 804 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки рекордные 26 071 заболевших за все время пандемии, из них 1 830 – дети. Госпитализировали 5 366 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 66 204 человека (+576 за сутки), выздоровели 2 411 711 (+10 006). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (2296), Днепропетровской (2113), Житомирской (1668), Харьковской (1517) и Львовской (1506) областях.

г. Киев – 1451 случай;

Винницкая область – 460 случаев;

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Волынская область – 587 случаев;

Днепропетровская область – 2113 случаев;

Донецкая область – 1180 случаев;

Житомирская область – 1668 случаев;

Закарпатская область – 401 случай;

Запорожская область – 1449 случаев;

Ивано-Франковская область – 1258 случаев;

Киевская область – 906 случаев;

Кировоградская область – 184 случая;

Луганская область – 656 случаев;

Львовская область – 1506 случаев;

Николаевская область – 593 случая;

Одесская область – 2296 случаев;

Полтавская область – 1022 случая;

Ривненская область – 937 случаев;

Сумская область – 825 случаев;

Тернопольская область – 748 случаев;

Харьковская область – 1517 случаев;

Херсонская область – 1093 случая;

Хмельницкая область – 1117 случаев;

Черкасская область – 706 случаев;

Черновицкая область – 696 случаев;

Черниговская область – 702 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на украинском портале государственных услуг Дія стали доступны сертификаты о прививках одной дозой вакцины от коронавируса. Их называют "желтыми" COVID-сертификатами. Стало известно, как получить.