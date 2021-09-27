В Украине за сутки свыше 3 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 94 человека
По состоянию на утро понедельника, 27 сентября, в Украине официально подтверждено 2 395 404 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 3007 заболевших, из них 286 – дети. Госпитализировали 1478 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 55 720 человек (+94 за сутки), выздоровели 2 245 144 (+952). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (371), Черновицкой (282), Львовской (241), Харьковской (233) и Тернопольской (180) областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 135 случаев;
Винницкая область – 102 случая;
Волынская область – 121 случай;
Днепропетровская область – 371 случай;
Донецкая область – 163 случая;
Житомирская область – 166 случаев;
Закарпатская область – 15 случаев;
Запорожская область – 175 случаев;
Ивано-Франковская область – 61 случай;
Киевская область – 60 случаев;
Кировоградская область – 6 случаев;
Луганская область – 67 случаев;
Львовская область – 241 случай;
Николаевская область – 83 случая;
Одесская область – 163 случая;
Полтавская область – 34 случая;
Ривненская область – 53 случая;
Сумская область – 95 случаев;
Тернопольская область – 180 случаев;
Харьковская область – 233 случая;
Херсонская область – 77 случаев;
Хмельницкая область – 56 случаев;
Черкасская область – 43 случая;
Черновицкая область – 282 случая;
Черниговская область – 25 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За минувшие сутки 37153 человека вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 21 836 человек, полностью иммунизированы – 15 317 человек. С начала прививочной кампании привито 6 781 527 человек, из них получили одну дозу – 6 781 525 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 458 838 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 240 363 прививок.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине с 23 сентября из-за перехода в "желтую" зону карантина пришлось закрыть школы, где вакцинированы менее 80% учителей. Однако кое-где учебные заведения продолжили работу, а педагогов заподозрили в обмане насчет иммунизации от COVID-19.
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