В Украине за сутки свыше 3 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 94 человека

По состоянию на утро понедельника, 27 сентября, в Украине официально подтверждено 2 395 404 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 3007 заболевших, из них 286 – дети. Госпитализировали 1478 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 55 720 человек (+94 за сутки), выздоровели 2 245 144 (+952). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (371), Черновицкой (282), Львовской (241), Харьковской (233) и Тернопольской (180) областях.

г. Киев – 135 случаев;

Винницкая область – 102 случая;

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Волынская область – 121 случай;

Днепропетровская область – 371 случай;

Донецкая область – 163 случая;

Житомирская область – 166 случаев;

Закарпатская область – 15 случаев;

Запорожская область – 175 случаев;

Ивано-Франковская область – 61 случай;

Киевская область – 60 случаев;

Кировоградская область – 6 случаев;

Луганская область – 67 случаев;

Львовская область – 241 случай;

Николаевская область – 83 случая;

Одесская область – 163 случая;

Полтавская область – 34 случая;

Ривненская область – 53 случая;

Сумская область – 95 случаев;

Тернопольская область – 180 случаев;

Харьковская область – 233 случая;

Херсонская область – 77 случаев;

Хмельницкая область – 56 случаев;

Черкасская область – 43 случая;

Черновицкая область – 282 случая;

Черниговская область – 25 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За минувшие сутки 37153 человека вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 21 836 человек, полностью иммунизированы – 15 317 человек. С начала прививочной кампании привито 6 781 527 человек, из них получили одну дозу – 6 781 525 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 458 838 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 240 363 прививок.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине с 23 сентября из-за перехода в "желтую" зону карантина пришлось закрыть школы, где вакцинированы менее 80% учителей. Однако кое-где учебные заведения продолжили работу, а педагогов заподозрили в обмане насчет иммунизации от COVID-19.