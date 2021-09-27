В Украине за сутки свыше 3 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 94 человека

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
2 минуты
2,7 т.
Коронавирус в Украине

По состоянию на утро понедельника, 27 сентября, в Украине официально подтверждено 2 395 404 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 3007 заболевших, из них 286 – дети. Госпитализировали 1478 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 55 720 человек (+94 за сутки), выздоровели 2 245 144 (+952). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (371), Черновицкой (282), Львовской (241), Харьковской (233) и Тернопольской (180) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 135 случаев;

  • Винницкая область – 102 случая;

Видео дня

  • Волынская область – 121 случай;

  • Днепропетровская область – 371 случай;

  • Донецкая область – 163 случая;

  • Житомирская область – 166 случаев;

  • Закарпатская область – 15 случаев;

  • Запорожская область – 175 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 61 случай;

  • Киевская область – 60 случаев;

  • Кировоградская область – 6 случаев;

  • Луганская область – 67 случаев;

  • Львовская область – 241 случай;

  • Николаевская область – 83 случая;

  • Одесская область – 163 случая;

  • Полтавская область – 34 случая;

  • Ривненская область – 53 случая;

  • Сумская область – 95 случаев;

  • Тернопольская область – 180 случаев;

  • Харьковская область – 233 случая;

  • Херсонская область – 77 случаев;

  • Хмельницкая область – 56 случаев;

  • Черкасская область – 43 случая;

  • Черновицкая область – 282 случая;

  • Черниговская область – 25 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За минувшие сутки 37153 человека вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 21 836 человек, полностью иммунизированы – 15 317 человек. С начала прививочной кампании привито 6 781 527 человек, из них получили одну дозу – 6 781 525 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 458 838 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 240 363 прививок.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине с 23 сентября из-за перехода в "желтую" зону карантина пришлось закрыть школы, где вакцинированы менее 80% учителей. Однако кое-где учебные заведения продолжили работу, а педагогов заподозрили в обмане насчет иммунизации от COVID-19.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаЛечение коронавируса в УкраинеКоронавирус