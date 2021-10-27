В Украине зафиксировано свыше 22,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 692 человека

По состоянию на утро среды, 27 октября, в Украине официально подтверждены 2 825 733 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 22 574 заболевших, из них 1 532 – дети. Госпитализировали 5 925 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 65 628 человек (+692 за сутки), выздоровели 2 401 705 (+11 593). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Одессе закончился кислород для больных коронавирусом в областном центре социально значимых болезней на улице Николая Михновского. Поэтому 43 больных пришлось экстренно эвакуировать.