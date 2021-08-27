В Украине зафиксировано свыше 2 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

По состоянию на утро пятницы, 27 августа, в Украине официально подтверждено 2 280 203случая коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 2 032 заболевших, из них 127 – дети. Госпитализировали 838 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 53 632 человека (+66 за сутки), выздоровели 2 204 682 (+1253). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.

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