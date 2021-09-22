В Украине свыше 6,7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 105 человек

По состоянию на утро среды, 22 сентября, в Украине официально подтверждено 2 362 559 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 6 754 заболевших, из них 625 – дети. Госпитализировали 2 175 пациентов.

От COVID-19 в стране умер уже 55 161 человек (+105 за сутки), выздоровели 2 235 668 (+2 095). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460), городе Киев (456), Львовской (449) и Одесской (442) областях.

г. Киев – 456 случаев;

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Винницкая область – 100 случаев;

Волынская область – 137 случаев;

Днепропетровская область – 556 случаев;

Донецкая область – 460 случаев;

Житомирская область – 179 случаев;

Закарпатская область – 49 случаев;

Запорожская область – 305 случаев;

Ивано-Франковская область – 192 случая;

Киевская область – 219 случаев;

Кировоградская область – 45 случаев;

Луганская область – 295 случаев;

Львовская область – 449 случаев;

Николаевская область – 150 случаев;

Одесская область – 442 случая;

Полтавская область – 134 случая;

Ривненская область – 248 случаев;

Сумская область – 207 случаев;

Тернопольская область – 145 случаев;

Харьковская область – 774 случая;

Херсонская область – 302 случая;

Хмельницкая область – 345 случаев;

Черкасская область – 234 случая;

Черновицкая область – 298 случаев;

Черниговская область – 33 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За минувшие сутки 116 005 человек было вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 68 502 человека, полностью иммунизированы – 47 503 человека. С начала прививочной кампании привито 6 435 427 человек, из них получили одну дозу – 6 435 425 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 246 164 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 11 681 589 прививок.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал один миллион гривен учебному заведению в регионе, в котором показатель вакцинации сотрудников достигнет 100%. Он уточнил, что деньги будут выделены на развитие инфраструктуры.