В Украине за сутки свыше 18,9 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 495 человек
По состоянию на утро среды, 20 октября, в Украине официально подтверждены 2 679 185 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 18 912 заболевших, из них 1 447 – дети. Госпитализировали 5468 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 61 843 человека (+495 за сутки), выздоровели 2 344 799 (+7605). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1606), Днепропетровской (1253), Харьковской (1242), Запорожской (1225) и Донецкой (1040) областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1023 случая;
Винницкая область – 444 случая;
Волынская область – 496 случаев;
Днепропетровская область – 1253 случая;
Донецкая область – 1040 случаев;
Житомирская область – 640 случаев;
Закарпатская область – 239 случаев;
Запорожская область – 1225 случаев;
Ивано-Франковская область – 446 случаев;
Киевская область – 562 случая;
Кировоградская область – 112 случаев;
Луганская область – 742 случая;
Львовская область – 943 случая;
Николаевская область – 437 случаев;
Одесская область – 1606 случаев;
Полтавская область – 935 случаев;
Ривненская область – 782 случая;
Сумская область – 912 случаев;
Тернопольская область – 588 случаев;
Харьковская область – 1242 случая;
Херсонская область – 947 случаев;
Хмельницкая область – 954 случая;
Черкасская область – 544 случая;
Черновицкая область – 622 случая;
Черниговская область – 178 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Одессе возле здания больницы зафиксировали очередь из автомобилей скорой помощи. Речь идет о коронавирусном отделении городской больницы №5.
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