В Украине за сутки свыше 18,9 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 495 человек

По состоянию на утро среды, 20 октября, в Украине официально подтверждены 2 679 185 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 18 912 заболевших, из них 1 447 – дети. Госпитализировали 5468 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 61 843 человека (+495 за сутки), выздоровели 2 344 799 (+7605). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1606), Днепропетровской (1253), Харьковской (1242), Запорожской (1225) и Донецкой (1040) областях.

г. Киев – 1023 случая;

Винницкая область – 444 случая;

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Волынская область – 496 случаев;

Днепропетровская область – 1253 случая;

Донецкая область – 1040 случаев;

Житомирская область – 640 случаев;

Закарпатская область – 239 случаев;

Запорожская область – 1225 случаев;

Ивано-Франковская область – 446 случаев;

Киевская область – 562 случая;

Кировоградская область – 112 случаев;

Луганская область – 742 случая;

Львовская область – 943 случая;

Николаевская область – 437 случаев;

Одесская область – 1606 случаев;

Полтавская область – 935 случаев;

Ривненская область – 782 случая;

Сумская область – 912 случаев;

Тернопольская область – 588 случаев;

Харьковская область – 1242 случая;

Херсонская область – 947 случаев;

Хмельницкая область – 954 случая;

Черкасская область – 544 случая;

Черновицкая область – 622 случая;

Черниговская область – 178 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Одессе возле здания больницы зафиксировали очередь из автомобилей скорой помощи. Речь идет о коронавирусном отделении городской больницы №5.