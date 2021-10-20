В Украине за сутки свыше 18,9 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 495 человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Пандемия коронавируса

По состоянию на утро среды, 20 октября, в Украине официально подтверждены 2 679 185 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 18 912 заболевших, из них 1 447 – дети. Госпитализировали 5468 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 61 843 человека (+495 за сутки), выздоровели 2 344 799 (+7605). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1606), Днепропетровской (1253), Харьковской (1242), Запорожской (1225) и Донецкой (1040) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1023 случая;

  • Винницкая область – 444 случая;

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  • Волынская область – 496 случаев;

  • Днепропетровская область – 1253 случая;

  • Донецкая область – 1040 случаев;

  • Житомирская область – 640 случаев;

  • Закарпатская область – 239 случаев;

  • Запорожская область – 1225 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 446 случаев;

  • Киевская область – 562 случая;

  • Кировоградская область – 112 случаев;

  • Луганская область – 742 случая;

  • Львовская область – 943 случая;

  • Николаевская область – 437 случаев;

  • Одесская область – 1606 случаев;

  • Полтавская область – 935 случаев;

  • Ривненская область – 782 случая;

  • Сумская область – 912 случаев;

  • Тернопольская область – 588 случаев;

  • Харьковская область – 1242 случая;

  • Херсонская область – 947 случаев;

  • Хмельницкая область – 954 случая;

  • Черкасская область – 544 случая;

  • Черновицкая область – 622 случая;

  • Черниговская область – 178 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За сутки заболели почти 19 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Одессе возле здания больницы зафиксировали очередь из автомобилей скорой помощи. Речь идет о коронавирусном отделении городской больницы №5.

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