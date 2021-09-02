В Украине зафиксировано почти 2,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро четверга, 2 сентября, в Украине официально подтверждено 2 290 848 случай коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 2477 заболевших, из них 179 – дети. Госпитализировали 787 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 53 877 человек (+44 за сутки), выздоровели 2 209 754 (+889). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 309 случаев;

  • Винницкая область – 86 случаев;

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  • Волынская область – 45 случаев;

  • Днепропетровская область – 117 случаев;

  • Донецкая область – 100 случаев;

  • Житомирская область – 77 случаев;

  • Закарпатская область – 21 случай;

  • Запорожская область – 66 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 102 случая;

  • Киевская область – 70 случаев;

  • Кировоградская область – 24 случая;

  • Луганская область – 114 случаев;

  • Львовская область – 183 случая;

  • Николаевская область – 36 случаев;

  • Одесская область – 139 случаев;

  • Полтавская область – 96 случаев;

  • Ривненская область – 40 случаев;

  • Сумская область – 53 случая;

  • Тернопольская область – 107 случаев;

  • Харьковская область – 224 случая;

  • Херсонская область – 103 случая;

  • Хмельницкая область – 62 случая;

  • Черкасская область – 77 случаев;

  • Черновицкая область – 148 случаев;

  • Черниговская область – 78 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Украине заболели 2 477 человек за сутки.

За минувшие сутки от COVID-19 было вакцинировано 119 022 человека. Одну дозу получили 38 353 человека, полностью иммунизированы – 80 669 человек.

С начала прививочной кампании было привито 5 452 125 человек, из них получили одну дозу – 5 452 123 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 906 070 человек. Всего было проведено 9 358 193 прививки.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Национальной академии наук спрогнозировали, что в Украине в начале сентября возможна вспышка заболеваемости COVID-19. Критическая ситуация сейчас наблюдается в Черновицкой области.

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