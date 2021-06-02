Коронавирусом в Украине заболели более 2 тысяч человек за сутки, выздоровели 9 тысяч
По состоянию на утро среды, 2 июня, в Украине официально подтверждено 2 206 836 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2205 – обнаружены за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 50 857 человек (+158 за сутки), выздоровели 2 062 572 (+9405 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.
За сутки протестировано:
методом ПЦР – 27 936 человек,
методом ИФА – 11 348 человек,
экспресс-тестами – 25 592 человека.
г. Киев – 473/1 625
Винницкая область – 45/336
Волынская область – 53/208
Днепропетровская область – 94/3 456
Донецкая область – 112/586
Житомирская область – 49/118
Закарпатская область – 43/370
Запорожская область – 124/650
Ивано-Франковская область – 53/191
Киевская область – 178/256
Кировоградская область – 33/153
Луганская область – 24/34
Львовская область – 70/515
Николаевская область – 70/936
Одесская область – 54/535
Полтавская область – 30/1 078
Ривненская область – 104/443
Сумская область – 72/901
Тернопольская область – 43/154
Харьковская область – 139/1 926
Херсонская область – 74/426
Хмельницкая область – 57/178
Черкасская область – 83/174
Черновицкая область – 46/40
Черниговская область – 82/530
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Всемирная организация здравоохранения одобрила применение вакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac. Ею прививают от COVID-19 в Украине.
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