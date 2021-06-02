Коронавирусом в Украине заболели более 2 тысяч человек за сутки, выздоровели 9 тысяч

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Лечение коронавируса

По состоянию на утро среды, 2 июня, в Украине официально подтверждено 2 206 836 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2205 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 50 857 человек (+158 за сутки), выздоровели 2 062 572 (+9405 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.

Заболеваемость коронавирусом в Украине.
Видео дня

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 27 936 человек,

  • методом ИФА – 11 348 человек,

  • экспресс-тестами – 25 592 человека.

Количество новых случаев/прививок в регионах за сутки:

  • г. Киев – 473/1 625

  • Винницкая область – 45/336

  • Волынская область – 53/208

  • Днепропетровская область – 94/3 456

  • Донецкая область – 112/586

  • Житомирская область – 49/118

  • Закарпатская область – 43/370

  • Запорожская область – 124/650

  • Ивано-Франковская область – 53/191

  • Киевская область – 178/256

  • Кировоградская область – 33/153

  • Луганская область – 24/34

  • Львовская область – 70/515

  • Николаевская область – 70/936

  • Одесская область – 54/535

  • Полтавская область – 30/1 078

  • Ривненская область – 104/443

  • Сумская область – 72/901

  • Тернопольская область – 43/154

  • Харьковская область – 139/1 926

  • Херсонская область – 74/426

  • Хмельницкая область – 57/178

  • Черкасская область – 83/174

  • Черновицкая область – 46/40

  • Черниговская область – 82/530

Распространение коронавируса в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Всемирная организация здравоохранения одобрила применение вакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac. Ею прививают от COVID-19 в Украине.

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