В Украине свыше 6,6 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 99 человек
По состоянию на утро пятницы, 17 сентября, в Украине официально подтверждено 2 338 164 случая коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 6624 заболевших, из них 677 – дети. Госпитализировали 1568 пациентов.
От COVID-19 в стране умер уже 54 750 человек (+99 за сутки), выздоровели 2 228 543 (+1 914). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и городе Киев (426).Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 426 случаев;
Винницкая область – 155 случаев;
Волынская область – 169 случаев;
Днепропетровская область – 426 случаев;
Донецкая область – 364 случая;
Житомирская область – 196 случаев;
Закарпатская область – 46 случаев;
Запорожская область – 238 случаев;
Ивано-Франковская область – 156 случаев;
Киевская область – 257 случаев;
Кировоградская область – 25 случаев;
Луганская область – 273 случая;
Львовская область – 644 случая;
Николаевская область – 150 случаев;
Одесская область – 530 случаев;
Полтавская область – 133 случая;
Ривненская область – 207 случаев;
Сумская область – 147 случаев;
Тернопольская область – 247 случаев;
Харьковская область – 649 случаев;
Херсонская область – 200 случаев;
Хмельницкая область – 307 случаев;
Черкасская область – 209 случаев;
Черновицкая область – 345 случаев;
Черниговская область – 125 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Национальной академии наук спрогнозировали, что до 24 сентября количество новых случаев COVID-19 в Украине будет расти и достигнет показателя 6 тысяч в сутки.
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