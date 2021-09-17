В Украине свыше 6,6 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 99 человек

По состоянию на утро пятницы, 17 сентября, в Украине официально подтверждено 2 338 164 случая коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 6624 заболевших, из них 677 – дети. Госпитализировали 1568 пациентов.

От COVID-19 в стране умер уже 54 750 человек (+99 за сутки), выздоровели 2 228 543 (+1 914). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и городе Киев (426).

г. Киев – 426 случаев;

Винницкая область – 155 случаев;

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Волынская область – 169 случаев;

Днепропетровская область – 426 случаев;

Донецкая область – 364 случая;

Житомирская область – 196 случаев;

Закарпатская область – 46 случаев;

Запорожская область – 238 случаев;

Ивано-Франковская область – 156 случаев;

Киевская область – 257 случаев;

Кировоградская область – 25 случаев;

Луганская область – 273 случая;

Львовская область – 644 случая;

Николаевская область – 150 случаев;

Одесская область – 530 случаев;

Полтавская область – 133 случая;

Ривненская область – 207 случаев;

Сумская область – 147 случаев;

Тернопольская область – 247 случаев;

Харьковская область – 649 случаев;

Херсонская область – 200 случаев;

Хмельницкая область – 307 случаев;

Черкасская область – 209 случаев;

Черновицкая область – 345 случаев;

Черниговская область – 125 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Национальной академии наук спрогнозировали, что до 24 сентября количество новых случаев COVID-19 в Украине будет расти и достигнет показателя 6 тысяч в сутки.