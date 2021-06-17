В Украине за сутки почти 1,2 тыс. новых случаев коронавируса, заболели 62 детей

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Тест на коронавирус

По состоянию на утро четверга, 17 июня, в Украине официально подтверждено 2 227 225 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1188 обнаружены за прошедшие сутки, 62 – дети. Госпитализировали 601 человека.

От COVID-19 в стране умерли уже 51 902 человека (+55 за сутки), выздоровели 2 145 660 (+4 682 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 27 036 человек,

  • методом ИФА – 10 538 человек,

  • экспресс-тестами – 17 722 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (251), Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60) и Запорожской (58) областях.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине действие адаптивного карантина из-за пандемии коронавируса продолжили до 31 августа. Учитывая то, что сейчас все регионы страны находятся в "зеленой" зоне эпидемической опасности, украинцам сделали послабление определенных ограничений.

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