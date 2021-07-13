В Украине выросло количество новых случаев коронавируса за сутки

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Лечение коронавируса в Украине

По состоянию на утро вторника, 13 июля, в Украине официально подтверждено 2 241 698 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 481, из них 28 детей и 11 медиков. Госпитализировали 249 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 640 человек (+36 за сутки), выздоровели 2 178 279 (+750). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (142), Донецкой (53), Одесской (49), Луганской (28) и Харьковской (23) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 142 случая;

  • Винницкая область – 6 случаев;

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  • Волынская область – 3 случая;

  • Днепропетровская область – 15 случаев;

  • Донецкая область – 53 случая;

  • Житомирская область – 3 случая;

  • Закарпатская область – 10 случаев;

  • Запорожская область – 9 случаев;

  • Ивано-Франковская – 2 случая;

  • Киевская область – 20 случаев;

  • Кировоградская область – 3 случая;

  • Луганская область – 28 случаев;

  • Львовская область – 14 случаев;

  • Николаевская область – 9 случаев;

  • Одесская область – 49 случаев;

  • Полтавская область – 20 случаев;

  • Ривненская область – 12 случаев;

  • Сумская область – 8 случаев;

  • Тернопольская область – 1 случай;

  • Харьковская область – 23 случая;

  • Херсонская область – 13 случаев;

  • Хмельницкая область – 6 случаев;

  • Черкасская область – 18 случаев;

  • Черновицкая область – 6 случаев;

  • Черниговская область – 8 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За сутки вакцинировали 83 тысячи человек.

За сутки от коронавируса было вакцинировано 83 177 человек. Одну дозу получили 45 535 человек, полностью иммунизированы – 37 642 человека. По состоянию на 12 июля года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 796 701 человек.

С начала прививочной кампании вакцинировано 2 357 227 человек, из них получили одну дозу – 2 357 225 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 215 284 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 572 509 прививок.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала к использованию тоцилизумаб, которым уже более года спасают украинцев.

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