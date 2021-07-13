В Украине выросло количество новых случаев коронавируса за сутки
По состоянию на утро вторника, 13 июля, в Украине официально подтверждено 2 241 698 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 481, из них 28 детей и 11 медиков. Госпитализировали 249 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 52 640 человек (+36 за сутки), выздоровели 2 178 279 (+750). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (142), Донецкой (53), Одесской (49), Луганской (28) и Харьковской (23) областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 142 случая;
Винницкая область – 6 случаев;
Волынская область – 3 случая;
Днепропетровская область – 15 случаев;
Донецкая область – 53 случая;
Житомирская область – 3 случая;
Закарпатская область – 10 случаев;
Запорожская область – 9 случаев;
Ивано-Франковская – 2 случая;
Киевская область – 20 случаев;
Кировоградская область – 3 случая;
Луганская область – 28 случаев;
Львовская область – 14 случаев;
Николаевская область – 9 случаев;
Одесская область – 49 случаев;
Полтавская область – 20 случаев;
Ривненская область – 12 случаев;
Сумская область – 8 случаев;
Тернопольская область – 1 случай;
Харьковская область – 23 случая;
Херсонская область – 13 случаев;
Хмельницкая область – 6 случаев;
Черкасская область – 18 случаев;
Черновицкая область – 6 случаев;
Черниговская область – 8 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За сутки от коронавируса было вакцинировано 83 177 человек. Одну дозу получили 45 535 человек, полностью иммунизированы – 37 642 человека. По состоянию на 12 июля года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 796 701 человек.
С начала прививочной кампании вакцинировано 2 357 227 человек, из них получили одну дозу – 2 357 225 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 215 284 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 572 509 прививок.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала к использованию тоцилизумаб, которым уже более года спасают украинцев.
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