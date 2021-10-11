В Украине свыше 8,8 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 207 человек
По состоянию на утро понедельника, 11 октября, в Украине официально подтверждено 2 550 089 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 8832 заболевших, из них 863 – дети. Госпитализировали 2 672 пациента.
От COVID-19 в стране умерли уже 58 700 человек (+207 за сутки), выздоровели 2 292 480 (+2 053). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.
Новость дополняется...
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Херсонская область на этой неделе может перейти в "красную" зону карантина, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко. Однако окончательное решение будет принимать Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.