В Украине свыше 8,8 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 207 человек

По состоянию на утро понедельника, 11 октября, в Украине официально подтверждено 2 550 089 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 8832 заболевших, из них 863 – дети. Госпитализировали 2 672 пациента.

От COVID-19 в стране умерли уже 58 700 человек (+207 за сутки), выздоровели 2 292 480 (+2 053). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Херсонская область на этой неделе может перейти в "красную" зону карантина, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко. Однако окончательное решение будет принимать Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.