В Украине зафиксировано свыше 2 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
По состоянию на утро среды, 1 сентября, в Украине официально подтверждено 2 288 371 случай коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 2075 заболевших, из них 153 – дети. Госпитализировали 874 пациента.
От COVID-19 в стране умерли уже 53 833человека (+44 за сутки), выздоровели 2 208 865 (+925). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 268 случаев;
Винницкая область – 34 случая;
Волынская область – 35 случаев;
Днепропетровская область – 108 случаев;
Донецкая область – 139 случаев;
Житомирская область – 63 случая;
Закарпатская область – 24 случая;
Запорожская область – 58 случаев;
Ивано-Франковская область – 81 случай;
Киевская область – 70 случаев;
Кировоградская область – 15 случаев;
Луганская область – 115 случаев;
Львовская область – 121 случай;
Николаевская область – 33 случая;
Одесская область – 103 случая;
Полтавская область – 28 случаев;
Ривненская область – 65 случаев;
Сумская область – 43 случая;
Тернопольская область – 73 случая;
Харьковская область – 177 случаев;
Херсонская область – 120 случаев;
Хмельницкая область – 93 случая;
Черкасская область – 49 случаев;
Черновицкая область – 128 случаев;
Черниговская область – 32 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, с 1 сентября в учебных заведениях Киева будет действовать ряд запретов. Для того, чтобы попасть в учебные заведения, родители учеников должны будут предъявить COVID-сертификат или ПЦР-тест на входе.
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