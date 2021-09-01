В Украине зафиксировано свыше 2 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

По состоянию на утро среды, 1 сентября, в Украине официально подтверждено 2 288 371 случай коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 2075 заболевших, из них 153 – дети. Госпитализировали 874 пациента.

От COVID-19 в стране умерли уже 53 833человека (+44 за сутки), выздоровели 2 208 865 (+925). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.

г. Киев – 268 случаев;

Винницкая область – 34 случая;

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Волынская область – 35 случаев;

Днепропетровская область – 108 случаев;

Донецкая область – 139 случаев;

Житомирская область – 63 случая;

Закарпатская область – 24 случая;

Запорожская область – 58 случаев;

Ивано-Франковская область – 81 случай;

Киевская область – 70 случаев;

Кировоградская область – 15 случаев;

Луганская область – 115 случаев;

Львовская область – 121 случай;

Николаевская область – 33 случая;

Одесская область – 103 случая;

Полтавская область – 28 случаев;

Ривненская область – 65 случаев;

Сумская область – 43 случая;

Тернопольская область – 73 случая;

Харьковская область – 177 случаев;

Херсонская область – 120 случаев;

Хмельницкая область – 93 случая;

Черкасская область – 49 случаев;

Черновицкая область – 128 случаев;

Черниговская область – 32 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, с 1 сентября в учебных заведениях Киева будет действовать ряд запретов. Для того, чтобы попасть в учебные заведения, родители учеников должны будут предъявить COVID-сертификат или ПЦР-тест на входе.