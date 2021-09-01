В Украине зафиксировано свыше 2 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
1 минута
4,1 т.
Коронавирус в Украине

По состоянию на утро среды, 1 сентября, в Украине официально подтверждено 2 288 371 случай коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 2075 заболевших, из них 153 – дети. Госпитализировали 874 пациента.

От COVID-19 в стране умерли уже 53 833человека (+44 за сутки), выздоровели 2 208 865 (+925). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 268 случаев;

  • Винницкая область – 34 случая;

Видео дня

  • Волынская область – 35 случаев;

  • Днепропетровская область – 108 случаев;

  • Донецкая область – 139 случаев;

  • Житомирская область – 63 случая;

  • Закарпатская область – 24 случая;

  • Запорожская область – 58 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 81 случай;

  • Киевская область – 70 случаев;

  • Кировоградская область – 15 случаев;

  • Луганская область – 115 случаев;

  • Львовская область – 121 случай;

  • Николаевская область – 33 случая;

  • Одесская область – 103 случая;

  • Полтавская область – 28 случаев;

  • Ривненская область – 65 случаев;

  • Сумская область – 43 случая;

  • Тернопольская область – 73 случая;

  • Харьковская область – 177 случаев;

  • Херсонская область – 120 случаев;

  • Хмельницкая область – 93 случая;

  • Черкасская область – 49 случаев;

  • Черновицкая область – 128 случаев;

  • Черниговская область – 32 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За сутки заболели 2075 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, с 1 сентября в учебных заведениях Киева будет действовать ряд запретов. Для того, чтобы попасть в учебные заведения, родители учеников должны будут предъявить COVID-сертификат или ПЦР-тест на входе.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаЛечение коронавируса в УкраинеКоронавирусМинистерство здравоохранения