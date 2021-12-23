Коронавирусом в Украине заразилось еще 7,3 тыс. человек: статистика в областях
Коронавирусом в разных регионах Украины заболели 7312 человек, вместе с тем 16 521 его поборола. Также за прошедшие сутки подтвердили 275 смертей от осложнений этой болезни.
По состоянию на 23 декабря количество всех случаев COVID-19 в стране достигло 3 630 391, из них 94 184 закончились смертью инфицированных, а 3 393 420 граждан вылечились. Еще около 142,7 тыс. жителей до сих пор болеют, свидетельствует обновленная статистика на сайте Минздрава.
Накануне в областях провели 70 136 тестирований. Коронавирусную инфекцию диагностировали у 585 несовершеннолетних и 182 медиков. Кроме того, 1691 больного госпитализировали.
Больше всего инфицированных добавилось в Киеве – 1211, а наименьше в Луганской области – 59, Кировоградской – 73 и Херсонской – 77.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1211;
Винницкая область – 201;
Волынская область – 221;
Днепропетровская область – 231;
Донецкая область – 531;
Житомирская область – 243;
Закарпатская область – 279;
Запорожская область – 303;
Ивано-Франковская область – 298;
Киевская область – 355;
Кировоградская область – 73;
Луганская область – 59;
Львовская область – 417;
Николаевская область – 198;
Одесская область – 174;
Полтавская область – 495;
Ривненская область – 208;
Сумская область – 228;
Тернопольская область – 246;
Харьковская область – 259;
Херсонская область – 77;
Хмельницкая область – 387;
Черкасская область – 223;
Черновицкая область – 117;
Черниговская область – 278.
Напомним, что в статистике от Минздрава отсутствуют данные о распространении коронавирусной инфекции во временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей, в Крыму.
Данные по вакцинации
За 22 декабря в стране прививки против коронавируса получили 117 443 человека: 39 071 – первую, 78 101 – вторую и 271 – дополнительную.
Всего с начала кампании иммунизации прививки сделали 14 500 520 гражданам. Из них полный курс вакцинации против COVID-19 прошли 13 219 547 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ученые НАН Украины спрогнозировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в начале 2022 года. Ожидается, что количество заражений снова возрастет.
В Минздраве призвали сделать прививку в предновогодний период. Поскольку в первые несколько дней 2022-го центры вакцинации в стране не будут работать из-за выходных.
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