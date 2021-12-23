Коронавирусом в Украине заразилось еще 7,3 тыс. человек: статистика в областях

Марина Лисничук
Covid
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Коронавирусом в Украине заразилось еще 7,3 тыс. человек: статистика в областях

Коронавирусом в разных регионах Украины заболели 7312 человек, вместе с тем 16 521 его поборола. Также за прошедшие сутки подтвердили 275 смертей от осложнений этой болезни.

По состоянию на 23 декабря количество всех случаев COVID-19 в стране достигло 3 630 391, из них 94 184 закончились смертью инфицированных, а 3 393 420 граждан вылечились. Еще около 142,7 тыс. жителей до сих пор болеют, свидетельствует обновленная статистика на сайте Минздрава.

Накануне в областях провели 70 136 тестирований. Коронавирусную инфекцию диагностировали у 585 несовершеннолетних и 182 медиков. Кроме того, 1691 больного госпитализировали.

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Больше всего инфицированных добавилось в Киеве – 1211, а наименьше в Луганской области – 59, Кировоградской – 73 и Херсонской – 77.

Данные по COVID-19 за сутки 22 декабря

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1211;

  • Винницкая область – 201;

  • Волынская область – 221;

  • Днепропетровская область – 231;

  • Донецкая область – 531;

  • Житомирская область – 243;

  • Закарпатская область – 279;

  • Запорожская область – 303;

  • Ивано-Франковская область – 298;

  • Киевская область – 355;

  • Кировоградская область – 73;

  • Луганская область – 59;

  • Львовская область – 417;

  • Николаевская область – 198;

  • Одесская область – 174;

  • Полтавская область – 495;

  • Ривненская область – 208;

  • Сумская область – 228;

  • Тернопольская область – 246;

  • Харьковская область – 259;

  • Херсонская область – 77;

  • Хмельницкая область – 387;

  • Черкасская область – 223;

  • Черновицкая область – 117;

  • Черниговская область – 278.

Напомним, что в статистике от Минздрава отсутствуют данные о распространении коронавирусной инфекции во временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей, в Крыму.

Данные по вакцинации

За 22 декабря в стране прививки против коронавируса получили 117 443 человека: 39 071 – первую, 78 101 – вторую и 271 – дополнительную.

Всего с начала кампании иммунизации прививки сделали 14 500 520 гражданам. Из них полный курс вакцинации против COVID-19 прошли 13 219 547 человек.

Данные по коронавирусу и вакцинации за сутки

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