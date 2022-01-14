В Украине свыше 10,4 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 140 человек

За прошедшие сутки коронавирус диагностировали еще у 10 476 жителей Украины, в том числе 663 несовершеннолетних и 241 работника больниц. COVID-19 унес жизни 140 украинцев, но 7285 смогли его побороть.

На 14 января активными больными являются не менее 94,3 тыс. граждан, только накануне были госпитализированы 1656 инфицированных. Об этом свидетельствуют статистические данные от Министерства здравоохранения (Минздрава).

Согласно им, в стране провели еще 79 066 тестирований на обнаружение коронавируса и вакцинировали 92 835 человек. В частности, первую прививку получили 32 334 человека, вторую – 45 465, дополнительную – 551 и бустерную – 14 485.

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Отметим, что в мире лидерами по суточному приросту больных COVID-19 являются США, Франция, Индия, Италия и Испания. Там накануне обнаружили от 159 тыс. до 806 тыс. новых случаев инфицирования. В некоторых странах "более легкий" штамм Омикрон вытеснит "более опасный" предыдущий вариант Дельта.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 737 510 человек;

выздоровели – 3 545 111 человек;

умерли – 98 068 человек;

провели ПЦР-тестирований – 17 108 685;

вакцинировались (двумя дозами) – 14 197 703 человека.

Количество заболеваний в регионах за сутки 13 января:

г. Киев – 1193;

Винницкая область – 648;

Волынская область – 168;

Днепропетровская область – 427;

Донецкая область – 314;

Житомирская область – 252;

Закарпатская область – 278;

Запорожская область – 175;

Ивано-Франковская область – 880;

Киевская область – 394;

Кировоградская область – 71;

Луганская область – 98;

Львовская область – 1001;

Николаевская область – 193;

Одесская область – 516;

Полтавская область – 521;

Ривненская область – 317;

Сумская область – 538;

Тернопольская область – 371;

Харьковская область – 691;

Херсонская область – 92;

Хмельницкая область – 443;

Черкасская область – 292;

Черновицкая область – 409;

Черниговская область – 194

Данные со временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты Киевской школы экономики прогнозируют увеличение в Украине количества заражений COVID-19 в январе. Ухудшение эпиподпоказателей уже наблюдается на Сумщине и Прикарпатье.