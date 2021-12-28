В Украине 2,2 тыс. новых случаев COVID-19, госпитализировали свыше 940 человек
В Украине за праздничный выходной 27 декабря диагностировали 2248 заражений коронавирусом и 134 смерти от него. Однако гораздо больше украинцев узнали, что побороли недуг – 4789 человек.
COVID-19 поразил еще 137 детей и 19 медицинских работников, а 944 инфицированных пополнили больничные палаты. Такие данные опубликованы на сайте Министерства здравоохранения (Минздрава).
Отметим, что накануне в стране провели 30 386 тестирований – почти на 5 тыс. меньше, чем за день до того.
Также лишь 46 024 украинцам сделали прививку против COVID-19. В частности, 12 498 человек получили первую дозу, 33 231 – вторую, 98 – дополнительную, а 197 – ревакцинальную. Всего на сегодняшний день полный курс вакцинации прошли 13 447 292 жителя Украины.
Тем временем в Европе ускоряют темпы ревакцинации населения. Например, в Израиле в тестовом режиме запустили даже четвертую прививку. В целом в странах мира фиксируют рекордные приросты заражений коронавирусом, среди прочего из-за штамма Омикрон. За прошедшие сутки больше всего больных прибавилось в США – 229 тыс., Британии – 98,5 тыс. и Испании – 53,6 тыс. И на этом фоне правительства некоторых государств вводят карантинные ограничения до Нового года или после, но не в нашей стране.
В Украине же на 28 декабря количество всех случаев COVID-19 выросло до 3 649 236, из которых 3 437 528 – выздоровления и 95 105 – смерти. Активными больными остаются не менее 116,6 тыс. граждан.
За прошедшие сутки больше всего заражений обнаружили в Киеве – 475, Одесской области – 189 и Харьковской – 180.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 475;
Винницкая область – 43;
Волынская область – 84;
Днепропетровская область – 102;
Донецкая область – 149;
Житомирская область – 66;
Закарпатская область – 55;
Запорожская область – 82;
Ивано-Франковская область – 46;
Киевская область – 126;
Кировоградская область – 54;
Луганская область – 23;
Львовская область – 91;
Николаевская область – 18;
Одесская область – 189;
Полтавская область – 74;
Ривненская область – 30;
Сумская область – 56;
Тернопольская область – 43;
Харьковская область – 180;
Херсонская область – 16;
Хмельницкая область – 17;
Черкасская область – 153;
Черновицкая область – 60;
Черниговская область – 16.
Напомним, что эти статистические данные от Минздрава не отражают информации о заболеваемости COVID-19 во временно оккупированных Крыму и районах Донецкой и Луганской областей.
Как сообщал OBOZREVATEL, оказалось, что ПЦР-тест может показать отрицательный результат о COVID-19 в случае инфицирования человека новым штаммом Омикрон. По словам профессора Сергея Крамарева, причина скрывается и в том, что чувствительность у разных видов тестов не является стопроцентной.
Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.