В Украине 2,2 тыс. новых случаев COVID-19, госпитализировали свыше 940 человек

В Украине за праздничный выходной 27 декабря диагностировали 2248 заражений коронавирусом и 134 смерти от него. Однако гораздо больше украинцев узнали, что побороли недуг – 4789 человек.

COVID-19 поразил еще 137 детей и 19 медицинских работников, а 944 инфицированных пополнили больничные палаты. Такие данные опубликованы на сайте Министерства здравоохранения (Минздрава).

Отметим, что накануне в стране провели 30 386 тестирований – почти на 5 тыс. меньше, чем за день до того.

Также лишь 46 024 украинцам сделали прививку против COVID-19. В частности, 12 498 человек получили первую дозу, 33 231 – вторую, 98 – дополнительную, а 197 – ревакцинальную. Всего на сегодняшний день полный курс вакцинации прошли 13 447 292 жителя Украины.

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Тем временем в Европе ускоряют темпы ревакцинации населения. Например, в Израиле в тестовом режиме запустили даже четвертую прививку. В целом в странах мира фиксируют рекордные приросты заражений коронавирусом, среди прочего из-за штамма Омикрон. За прошедшие сутки больше всего больных прибавилось в США – 229 тыс., Британии – 98,5 тыс. и Испании – 53,6 тыс. И на этом фоне правительства некоторых государств вводят карантинные ограничения до Нового года или после, но не в нашей стране.

В Украине же на 28 декабря количество всех случаев COVID-19 выросло до 3 649 236, из которых 3 437 528 – выздоровления и 95 105 – смерти. Активными больными остаются не менее 116,6 тыс. граждан.

За прошедшие сутки больше всего заражений обнаружили в Киеве – 475, Одесской области – 189 и Харьковской – 180.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 475;

Винницкая область – 43;

Волынская область – 84;

Днепропетровская область – 102;

Донецкая область – 149;

Житомирская область – 66;

Закарпатская область – 55;

Запорожская область – 82;

Ивано-Франковская область – 46;

Киевская область – 126;

Кировоградская область – 54;

Луганская область – 23;

Львовская область – 91;

Николаевская область – 18;

Одесская область – 189;

Полтавская область – 74;

Ривненская область – 30;

Сумская область – 56;

Тернопольская область – 43;

Харьковская область – 180;

Херсонская область – 16;

Хмельницкая область – 17;

Черкасская область – 153;

Черновицкая область – 60;

Черниговская область – 16.

Напомним, что эти статистические данные от Минздрава не отражают информации о заболеваемости COVID-19 во временно оккупированных Крыму и районах Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, оказалось, что ПЦР-тест может показать отрицательный результат о COVID-19 в случае инфицирования человека новым штаммом Омикрон. По словам профессора Сергея Крамарева, причина скрывается и в том, что чувствительность у разных видов тестов не является стопроцентной.