В Украине свыше 10,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умер 561 человек

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 10 554 заражения коронавирусом, в частности в 197 медицинских работников и 846 детей. С подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на него в больницы разных регионов попало 1749 граждан.

По обновленным данным Министерства здравоохранения (Минздрав) на 29 ноября, в стране зафиксирован 3 438 381 случай инфицирования, из которых 85 975 смертей (+561), 2 946 032 выздоровления (+25 318), а по меньшей мере 406 тыс. человек до сих пор болеют.

Лидером по приросту больных стал Киев – 1646, за ним следуют Полтавская область – 875, Донецкая – 706, Киевская – 694, Хмельницкая – 645.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1646;

Винницкая область – 237;

Волынская область – 516;

Днепропетровская область – 393;

Донецкая область – 706;

Житомирская область – 77;

Закарпатская область – 368;

Запорожская область – 592;

Ивано-Франковская область – 167;

Киевская область – 694;

Кировоградская область – 178;

Луганская область – 224;

Львовская область – 467;

Николаевская область – 484;

Одесская область – 367;

Полтавская область – 875;

Ривненская область – 431;

Сумская область – 307;

Тернопольская область – 120;

Харьковская область – 344;

Херсонская область – 72;

Хмельницкая область – 276;

Черкасская область – 645;

Черновицкая область – 171;

Черниговская область – 197

Отметим, что эта статистика не отражает информацию о распространении коронавирусной инфекции во временно оккупированных районах Луганской, Донецкой областей и в Крыму.

Накануне в стране провели 79 136 тестирований на диагностику COVID-19. А также сделали прививки против него 226 059 людям: первую дозу получили 71 124 человека, вторую – 154 935.

Всего с начала кампании по вакцинации полностью иммунизировано 11 122 635 граждан.

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