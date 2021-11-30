В Украине свыше 10,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умер 561 человек

Марина Лисничук
Covid
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В Украине свыше 10,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умер 561 человек

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 10 554 заражения коронавирусом, в частности в 197 медицинских работников и 846 детей. С подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на него в больницы разных регионов попало 1749 граждан.

По обновленным данным Министерства здравоохранения (Минздрав) на 29 ноября, в стране зафиксирован 3 438 381 случай инфицирования, из которых 85 975 смертей (+561), 2 946 032 выздоровления (+25 318), а по меньшей мере 406 тыс. человек до сих пор болеют.

Лидером по приросту больных стал Киев1646, за ним следуют Полтавская область – 875, Донецкая – 706, Киевская – 694, Хмельницкая – 645.

Данные по коронавирусу в Украине за сутки
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Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1646;

  • Винницкая область – 237;

  • Волынская область – 516;

  • Днепропетровская область – 393;

  • Донецкая область – 706;

  • Житомирская область – 77;

  • Закарпатская область – 368;

  • Запорожская область – 592;

  • Ивано-Франковская область – 167;

  • Киевская область – 694;

  • Кировоградская область – 178;

  • Луганская область – 224;

  • Львовская область – 467;

  • Николаевская область – 484;

  • Одесская область – 367;

  • Полтавская область – 875;

  • Ривненская область – 431;

  • Сумская область – 307;

  • Тернопольская область – 120;

  • Харьковская область – 344;

  • Херсонская область – 72;

  • Хмельницкая область – 276;

  • Черкасская область – 645;

  • Черновицкая область – 171;

  • Черниговская область – 197

Отметим, что эта статистика не отражает информацию о распространении коронавирусной инфекции во временно оккупированных районах Луганской, Донецкой областей и в Крыму.

Накануне в стране провели 79 136 тестирований на диагностику COVID-19. А также сделали прививки против него 226 059 людям: первую дозу получили 71 124 человека, вторую – 154 935.

Всего с начала кампании по вакцинации полностью иммунизировано 11 122 635 граждан.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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