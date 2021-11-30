В Украине свыше 10,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умер 561 человек
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 10 554 заражения коронавирусом, в частности в 197 медицинских работников и 846 детей. С подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на него в больницы разных регионов попало 1749 граждан.
По обновленным данным Министерства здравоохранения (Минздрав) на 29 ноября, в стране зафиксирован 3 438 381 случай инфицирования, из которых 85 975 смертей (+561), 2 946 032 выздоровления (+25 318), а по меньшей мере 406 тыс. человек до сих пор болеют.
Лидером по приросту больных стал Киев – 1646, за ним следуют Полтавская область – 875, Донецкая – 706, Киевская – 694, Хмельницкая – 645.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1646;
Винницкая область – 237;
Волынская область – 516;
Днепропетровская область – 393;
Донецкая область – 706;
Житомирская область – 77;
Закарпатская область – 368;
Запорожская область – 592;
Ивано-Франковская область – 167;
Киевская область – 694;
Кировоградская область – 178;
Луганская область – 224;
Львовская область – 467;
Николаевская область – 484;
Одесская область – 367;
Полтавская область – 875;
Ривненская область – 431;
Сумская область – 307;
Тернопольская область – 120;
Харьковская область – 344;
Херсонская область – 72;
Хмельницкая область – 276;
Черкасская область – 645;
Черновицкая область – 171;
Черниговская область – 197
Отметим, что эта статистика не отражает информацию о распространении коронавирусной инфекции во временно оккупированных районах Луганской, Донецкой областей и в Крыму.
Накануне в стране провели 79 136 тестирований на диагностику COVID-19. А также сделали прививки против него 226 059 людям: первую дозу получили 71 124 человека, вторую – 154 935.
Всего с начала кампании по вакцинации полностью иммунизировано 11 122 635 граждан.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Минздраве заверили, что в Украине еще не было зафиксировано случаев заражения штаммом коронавируса Омикрон. В то же время специалисты мониторят ситуацию, работают над отслеживанием новой мутации.
В МИД украинцев призвали воздержаться от путешествий в ряд стран Африки. Тем же гражданам, которые будут прибывать из государств, где уже подтверждены случаи Омикрона, придется проходить самоизоляцию.
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