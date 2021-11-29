В Украине 5,8 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 297 человек

В Украине за выходной день 28 ноября прибавилось 5804 больных коронавирусом, из них 530 несовершеннолетних и 72 медика. Кроме этого, вирус унес жизни еще 297 украинцев, однако 10 477 полностью выздоровели.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения (Минздрав). По его данным, на сегодняшний день в стране подтверждено 3 427 827 всех случаев заражения, среди которых 2 920 714 выздоровлений и 85 414 смертей, а примерно 421,6 тыс. граждан продолжают болеть.

Накануне в больницы разных регионов госпитализировали еще 2082 пациента. Больше всего новых инфицирований COVID-19 подтвердили в Днепропетровской области – 473, Донецкой – 457, в Киеве – 431, на Николаевщине – 401, Винниччине – 373.

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Напомним, что в этой статистике отсутствует информация о распространении коронавирусной инфекции во временно оккупированных территориях Луганщины, Донетчины и Крыма.

За прошедшие сутки 93 970 украинцам сделали прививки против COVID-19, из них 31 069 получили первую дозу вакцины, а 62 901 человека иммунизировано полностью.

С начала же кампании вакцинировано 13 320 532 жителя Украины, в том числе полный курс прививок прошли 10 967 700 граждан.

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