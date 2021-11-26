В Украине почти 16 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 608 человек

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 15 936 новых заражений коронавирусом, инфекция унесла жизни 608 больных. В то же время 24 569 украинцев смогли ее побороть.

По состоянию на 26 ноября в стране подтверждено 3 400 340 всех случаев COVID-19, из которых 84 149 – смерти и 2 877 021 – выздоровления, а почти 440 тысяч граждан до сих пор болеют. Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения (Минздрава).

Согласно им, среди новых больных оказалось 1394 ребенка и 303 медицинских работника, 3208 человек попали на больничные койки.

Наибольшее количество заражений накануне диагностировали в Киеве – 1438, Запорожской области – 1075, Днепропетровской – 1022, Донецкой – 970 и Полтавской – 953.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1438 случаев;

Винницкая область – 860 случаев;

Волынская область – 589 случаев;

Днепропетровская область – 1022 случая;

Донецкая область – 970 случаев;

Житомирская область – 446 случаев;

Закарпатская область – 498 случаев;

Запорожская область – 1075 случаев;

Ивано-Франковская область – 313 случаев;

Киевская область – 714 случаев;

Кировоградская область – 182 случая;

Луганская область – 182 случая;

Львовская область – 850 случаев;

Николаевская область – 475 случаев;

Одесская область – 832 случая;

Полтавская область – 953 случая;

Ривненская область – 611 случаев;

Сумская область – 688 случаев;

Тернопольская область – 363 случая;

Харьковская область – 590 случаев;

Херсонская область – 289 случаев;

Хмельницкая область – 681 случай;

Черкасская область – 548 случаев;

Черновицкая область – 261 случай;

Черниговская область – 506 случаев.

Напомним: в этой статистике нет информации о ситуации с заболеваемостью COVID-19 во временно оккупированных Крыму, районах Донетчины и Луганщины.

За сутки в стране провели 93 059 тестирований на диагностику коронавирусной инфекции. В частности, 45 617 методом ПЦР, 9141 методом ИФА и 38 301 исследование экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

В Минздраве отметили, что уже 42,4% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против коронавируса (13 164 649 человек). В то время как 34,2% (10 610 359 человек) прошли полный курс вакцинации. За прошедшие сутки в стране сделали 273 875 прививок: одну дозу получили 81 516 украинцев, вторую – 192 359.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве здравоохранения назвали симптомы коронавируса, которые становятся поводом для госпитализации. Решение о том, чтобы положить больного в стационар, принимает врач.