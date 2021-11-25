В Украине почти 17 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 628 человек

За прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 16 943 жителей Украины, среди которых 1451 – несовершеннолетний и 304 медработника. В больницы попали 3404 пациентов, а 628 граждан скончались от осложнений заболевания.

По обновленным данным Минздрава, на 25 ноября в стране официально подтверждено 3 384 404 случая COVID-19, в том числе 83 541 летальный и 2 852 452 тех, где инфицированные побороли недуг (+26 811). При этом более 448 тыс. человек еще болеют.

Больше подтвержденных случаев накануне зарегистрировали в Киеве – 1688, Запорожской области – 1066, Львовской – 1048, Полтавской – 967 и Донецкой – 924.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1688 случаев;

Винницкая область – 810 случаев;

Волынская область – 492 случая;

Днепропетровская область – 893 случая;

Донецкая область – 924 случая;

Житомирская область – 707 случаев;

Закарпатская область – 671 случай;

Запорожская область – 1066 случаев;

Ивано-Франковская область – 638 случаев;

Киевская область – 719 случаев;

Кировоградская область – 191 случай;

Луганская область – 258 случаев;

Львовская область – 1048 случаев;

Николаевская область – 442 случая;

Одесская область – 644 случая;

Полтавская область – 967 случаев;

Ривненская область – 659 случаев;

Сумская область – 534 случая;

Тернопольская область – 339 случаев;

Харьковская область – 728 случаев;

Херсонская область – 284 случая;

Хмельницкая область – 778 случаев;

Черкасская область – 523 случая;

Черновицкая область – 235 случаев;

Черниговская область – 705 случаев.

Напомним: в этой статистике отсутствуют данные об инфицировании коронавирусом, смертях и выздоровлениях среди жителей временно оккупированных районов Луганщины, Донетчины и Крымского полуострова.

За прошедшие сутки 275 319 украинцев вакцинировали против COVID-19. В частности, одну дозу получил 82 501 человек, полностью иммунизировано – 192 818.

Также накануне провели 102 899 тестирований на диагностику коронавируса: 52 316 методом ПЦР, 10 092, методом ИФА и 40 491 исследование экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Как сообщал OBOZREVATEL:

накануне в Киеве украинцы устроили акцию протеста против вакцинации. В правительственном квартале собралось около полутысячи противников иммунизации.

Ученые НАН отметили, что страна прошла пик смертности от COVID-19. По наблюдениям ученых, за последние две недели спад заметен по всем показателям по эпидемии.