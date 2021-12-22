В Украине 6,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умер 301 человек

Марина Лисничук
Covid
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В Украине 6,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умер 301 человек

Коронавирус поразил еще 6363 жителя Украины, а для 301 стал смертельным – именно столько случаев было подтверждено за минувшие сутки. В то же время 19 494 человека вылечились.

Общее количество инфицирований выросло до 3 623 079, из них 93 909 обернулись смертью людей, а 3 376 899 – это выздоровления. По данным сайта Минздрава, на 22 декабря активными больными являются по меньшей мере 152 тысячи украинцев.

В преддверии заражение COVID-19 диагностировали у 534 детей и 208 медицинских работников. Кроме этого, в больницы в разных областях госпитализировали 2241 пациента.

Было проведено еще 81 514 тестирований на диагностику коронавирусной инфекции. Больше всего случаев зафиксировали в Киеве – 1403, а меньше всего в Луганской области – 77.

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Данные по коронавирусу за 21 декабря

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1403;

  • Винницкая область – 251;

  • Волынская область – 376;

  • Днепропетровская область – 170;

  • Донецкая область – 362;

  • Житомирская область – 120;

  • Закарпатская область – 182;

  • Запорожская область – 392;

  • Ивано-Франковская область – 158;

  • Киевская область – 354;

  • Кировоградская область – 95;

  • Луганская область – 77;

  • Львовская область – 166;

  • Николаевская область – 219;

  • Одесская область – 154;

  • Полтавская область – 349;

  • Ривненская область – 244;

  • Сумская область – 157;

  • Тернопольская область – 130;

  • Харьковская область – 213;

  • Херсонская область – 121;

  • Хмельницкая область – 183;

  • Черкасская область – 309;

  • Черновицкая область – 87;

  • Черниговская область – 91

Напомним, что эта статистическая информация не отражает заболеваемости коронавирусом среди жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Еще 119 129 граждан вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 39 006 человек, вторую – 79 969, дополнительную – 154.

С начала кампании по иммунизации вакцинировано 14 461 449 украинцев, из них полностью – 13 141 446. В общем проведено 27 603 218 прививок.

Данные по COVID-19 и вакцинации против него

Как сообщал OBOZREVATEL, гражданин, ставший первым инфицированным COVID-штаммом Омикрон в Украине, выздоровел от коронавируса. Известно, что он переболел им практически без симптомов.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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