В Украине 6,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умер 301 человек
Коронавирус поразил еще 6363 жителя Украины, а для 301 стал смертельным – именно столько случаев было подтверждено за минувшие сутки. В то же время 19 494 человека вылечились.
Общее количество инфицирований выросло до 3 623 079, из них 93 909 обернулись смертью людей, а 3 376 899 – это выздоровления. По данным сайта Минздрава, на 22 декабря активными больными являются по меньшей мере 152 тысячи украинцев.
В преддверии заражение COVID-19 диагностировали у 534 детей и 208 медицинских работников. Кроме этого, в больницы в разных областях госпитализировали 2241 пациента.
Было проведено еще 81 514 тестирований на диагностику коронавирусной инфекции. Больше всего случаев зафиксировали в Киеве – 1403, а меньше всего в Луганской области – 77.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1403;
Винницкая область – 251;
Волынская область – 376;
Днепропетровская область – 170;
Донецкая область – 362;
Житомирская область – 120;
Закарпатская область – 182;
Запорожская область – 392;
Ивано-Франковская область – 158;
Киевская область – 354;
Кировоградская область – 95;
Луганская область – 77;
Львовская область – 166;
Николаевская область – 219;
Одесская область – 154;
Полтавская область – 349;
Ривненская область – 244;
Сумская область – 157;
Тернопольская область – 130;
Харьковская область – 213;
Херсонская область – 121;
Хмельницкая область – 183;
Черкасская область – 309;
Черновицкая область – 87;
Черниговская область – 91
Напомним, что эта статистическая информация не отражает заболеваемости коронавирусом среди жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
Еще 119 129 граждан вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 39 006 человек, вторую – 79 969, дополнительную – 154.
С начала кампании по иммунизации вакцинировано 14 461 449 украинцев, из них полностью – 13 141 446. В общем проведено 27 603 218 прививок.
Как сообщал OBOZREVATEL, гражданин, ставший первым инфицированным COVID-штаммом Омикрон в Украине, выздоровел от коронавируса. Известно, что он переболел им практически без симптомов.
Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.