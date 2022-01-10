В Украине за сутки больше тысячи людей попали в больницы с COVID-19: статистика на 10 января
В Украине за сутки прибавилось 1969 инфицированных коронавирусом, среди которых 94 ребенка и 41 медицинский работник. За это же время 86 граждан умерли от осложнений недуга, а 3517 его побороли.
В больницы попали 1064 человека, на 10 января активными больными остаются около 92,3 тыс. жителей. Об этом свидетельствуют данные Минздрава на официальном сайте, которые не учитывают ситуацию с заболеваемостью во временно оккупированных Крыму и районах Донбасса.
Накануне в разных регионах страны провели 24 283 тестирования на диагностику коронавирусной инфекции. Также 20 376 украинцам сделали прививку против нее: 5850 человек получили первую дозу, 12 350 – вторую, 123 – дополнительную, 2053 – бустерную.
Тем временем в мире обнаружили более 1,8 млн заражений, лидерами по приросту больных стали США, Франция и Италия.. Во многих европейских странах вспышки COVID-19 связаны с инфицированием жителей штаммом Омикрон. В то время как на Кипре был зафиксирован и новый вариант-гибрид вируса Дельтакрон.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 3 704 442 человека;
выздоровели – 3 514 786 человек;
умерли – 97 325 человек;
проведено ПЦР-тестирований – 16 966 846;
полный курс вакцинации прошли – 13 980 473 человека.
Количество заболеваний в регионах за сутки 9 января:
г. Киев – 398;
Винницкая область – 74;
Волынская область – 48;
Днепропетровская область – 49;
Донецкая область – 8;
Житомирская область – 43;
Закарпатская область – 61;
Запорожская область – 19;
Ивано-Франковская область – 77;
Киевская область – 135;
Кировоградская область – 50;
Луганская область – 13;
Львовская область – 130;
Николаевская область – 36;
Одесская область – 113;
Полтавская область – 109;
Ривненская область – 31;
Сумская область – 102;
Тернопольская область – 60;
Харьковская область – 192;
Херсонская область – 12;
Хмельницкая область – 14;
Черкасская область – 83;
Черновицкая область – 87;
Черниговская область – 25.
Как сообщал OBOZREVATEL, врач-инфекционист Ольга Голубовская предположила, что постепенно в Украине заболеваемость COVID-19 начнет расти. По ее словам, поспособствует новой волне заражений одновременное циркулирование штаммов Омикрон и Дельта.
Команда OBOZREVATEL обращается с призывом к украинцам: вакцинируйтесь – это реальный способ сохранить свою жизнь и здоровье. На фоне приближения мощной волны штамма Омикрон, ныне свирепствующего в странах Европы, стоит серьезно подумать о здоровье своем и родных – сделать прививку против коронавируса. А прошедшим полный курс иммунизации – получить бустерную дозу COVID-вакцины. Ситуация с заболеваемостью в европейских странах показала, что вакцинированные легче переносят новый штамм коронавируса: прививки действительно работают! Защитите себя и свои семьи, чтобы Украина смогла выдержать напор болезни, всплеск которой ученые и медики прогнозируют уже совсем скоро!
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