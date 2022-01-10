В Украине за сутки больше тысячи людей попали в больницы с COVID-19: статистика на 10 января

Марина Лисничук
Covid
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В Украине за сутки больше тысячи людей попали в больницы с COVID-19: статистика на 10 января

В Украине за сутки прибавилось 1969 инфицированных коронавирусом, среди которых 94 ребенка и 41 медицинский работник. За это же время 86 граждан умерли от осложнений недуга, а 3517 его побороли.

В больницы попали 1064 человека, на 10 января активными больными остаются около 92,3 тыс. жителей. Об этом свидетельствуют данные Минздрава на официальном сайте, которые не учитывают ситуацию с заболеваемостью во временно оккупированных Крыму и районах Донбасса.

Накануне в разных регионах страны провели 24 283 тестирования на диагностику коронавирусной инфекции. Также 20 376 украинцам сделали прививку против нее: 5850 человек получили первую дозу, 12 350 – вторую, 123 – дополнительную, 2053 – бустерную.

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Тем временем в мире обнаружили более 1,8 млн заражений, лидерами по приросту больных стали США, Франция и Италия.. Во многих европейских странах вспышки COVID-19 связаны с инфицированием жителей штаммом Омикрон. В то время как на Кипре был зафиксирован и новый вариант-гибрид вируса Дельтакрон.

Коронавирус в Украине

За все время пандемии в Украине:

  • заболели – 3 704 442 человека;

  • выздоровели – 3 514 786 человек;

  • умерли – 97 325 человек;

  • проведено ПЦР-тестирований – 16 966 846;

  • полный курс вакцинации прошли – 13 980 473 человека.

Количество заболеваний в регионах за сутки 9 января:

  • г. Киев – 398;

  • Винницкая область – 74;

  • Волынская область – 48;

  • Днепропетровская область – 49;

  • Донецкая область – 8;

  • Житомирская область – 43;

  • Закарпатская область – 61;

  • Запорожская область – 19;

  • Ивано-Франковская область – 77;

  • Киевская область – 135;

  • Кировоградская область – 50;

  • Луганская область – 13;

  • Львовская область – 130;

  • Николаевская область – 36;

  • Одесская область – 113;

  • Полтавская область – 109;

  • Ривненская область – 31;

  • Сумская область – 102;

  • Тернопольская область – 60;

  • Харьковская область – 192;

  • Херсонская область – 12;

  • Хмельницкая область – 14;

  • Черкасская область – 83;

  • Черновицкая область – 87;

  • Черниговская область – 25.

Данные по COVID-19 за сутки

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-инфекционист Ольга Голубовская предположила, что постепенно в Украине заболеваемость COVID-19 начнет расти. По ее словам, поспособствует новой волне заражений одновременное циркулирование штаммов Омикрон и Дельта.

Команда OBOZREVATEL обращается с призывом к украинцам: вакцинируйтесь – это реальный способ сохранить свою жизнь и здоровье. На фоне приближения мощной волны штамма Омикрон, ныне свирепствующего в странах Европы, стоит серьезно подумать о здоровье своем и родных – сделать прививку против коронавируса. А прошедшим полный курс иммунизации – получить бустерную дозу COVID-вакцины. Ситуация с заболеваемостью в европейских странах показала, что вакцинированные легче переносят новый штамм коронавируса: прививки действительно работают! Защитите себя и свои семьи, чтобы Украина смогла выдержать напор болезни, всплеск которой ученые и медики прогнозируют уже совсем скоро!

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