В Украине почти 12 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 557 человек

Коронавирусом в Украине заболели еще 11 960 граждан, в том числе 1088 несовершеннолетних и 207 медработников. Недуг унес жизни 557 человек, однако гораздо больше его побороли – 26 160.

На 1 декабря, по данным Министерства здравоохранения (Минздрав), количество всех случаев заражения составляет 3 450 341, из которых 86 532 летальных и 2 972 192 – выздоровления. Приблизительно 391 тыс. украинцев продолжают болеть.

Накануне на больничные койки попало 3629 инфицированных COVID-19 или с подозрением на этот диагноз. Больше всего новых заражений зафиксировали в Киеве – 1592, Полтавской области – 905, Запорожской – 760, Киевской – 704, Донецкой – 666.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1592;

Винницкая область – 608;

Волынская область – 530;

Днепропетровская область – 419;

Донецкая область – 666;

Житомирская область – 214;

Закарпатская область – 409;

Запорожская область – 760;

Ивано-Франковская область – 281;

Киевская область – 704;

Кировоградская область – 135;

Луганская область – 229;

Львовская область – 417;

Николаевская область – 406;

Одесская область – 287;

Полтавская область – 905;

Ривненская область – 485;

Сумская область – 384;

Тернопольская область – 231;

Харьковская область – 613;

Херсонская область – 257;

Хмельницкая область – 586;

Черкасская область – 557;

Черновицкая область – 152;

Черниговская область – 133.

Отметим, что статистика от Минздрава не отображает данные по инфицированию COVID-19, смертям от него и выздоровлениям среди жителей временно оккупированных территорий Луганщины, Донетчины и Крыма.

Известно, что за прошедшие сутки в стране провели 103 312 тестирований на диагностику болезни. При этом 233 471 гражданин получил прививку против коронавируса: 76 979 человек первую дозу, 156 492 – вторую и полностью иммунизированы. Всего с начала кампании полный курс вакцинации прошли 11 279 127 украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Украине ужесточили правила карантина в "желтой зоне", в частности, для невакцинированных. С 6 декабря для посещения общественных мест люди должны предъявить документ о получении прививок против коронавируса или негативный ПЦР-тест.

С этого же дня в стране сокращают срок действия "желтого" COVID-сертификата – со 120 дней до 30-ти. Напомним, что этот внутренний документ свидетельствует о наличии одной прививки.