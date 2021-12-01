В Украине почти 12 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 557 человек
Коронавирусом в Украине заболели еще 11 960 граждан, в том числе 1088 несовершеннолетних и 207 медработников. Недуг унес жизни 557 человек, однако гораздо больше его побороли – 26 160.
На 1 декабря, по данным Министерства здравоохранения (Минздрав), количество всех случаев заражения составляет 3 450 341, из которых 86 532 летальных и 2 972 192 – выздоровления. Приблизительно 391 тыс. украинцев продолжают болеть.
Накануне на больничные койки попало 3629 инфицированных COVID-19 или с подозрением на этот диагноз. Больше всего новых заражений зафиксировали в Киеве – 1592, Полтавской области – 905, Запорожской – 760, Киевской – 704, Донецкой – 666.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1592;
Винницкая область – 608;
Волынская область – 530;
Днепропетровская область – 419;
Донецкая область – 666;
Житомирская область – 214;
Закарпатская область – 409;
Запорожская область – 760;
Ивано-Франковская область – 281;
Киевская область – 704;
Кировоградская область – 135;
Луганская область – 229;
Львовская область – 417;
Николаевская область – 406;
Одесская область – 287;
Полтавская область – 905;
Ривненская область – 485;
Сумская область – 384;
Тернопольская область – 231;
Харьковская область – 613;
Херсонская область – 257;
Хмельницкая область – 586;
Черкасская область – 557;
Черновицкая область – 152;
Черниговская область – 133.
Отметим, что статистика от Минздрава не отображает данные по инфицированию COVID-19, смертям от него и выздоровлениям среди жителей временно оккупированных территорий Луганщины, Донетчины и Крыма.
Известно, что за прошедшие сутки в стране провели 103 312 тестирований на диагностику болезни. При этом 233 471 гражданин получил прививку против коронавируса: 76 979 человек первую дозу, 156 492 – вторую и полностью иммунизированы. Всего с начала кампании полный курс вакцинации прошли 11 279 127 украинцев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине ужесточили правила карантина в "желтой зоне", в частности, для невакцинированных. С 6 декабря для посещения общественных мест люди должны предъявить документ о получении прививок против коронавируса или негативный ПЦР-тест.
С этого же дня в стране сокращают срок действия "желтого" COVID-сертификата – со 120 дней до 30-ти. Напомним, что этот внутренний документ свидетельствует о наличии одной прививки.
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