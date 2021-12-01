В Украине почти 12 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 557 человек

Марина Лисничук
Covid
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В Украине почти 12 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 557 человек

Коронавирусом в Украине заболели еще 11 960 граждан, в том числе 1088 несовершеннолетних и 207 медработников. Недуг унес жизни 557 человек, однако гораздо больше его побороли – 26 160.

На 1 декабря, по данным Министерства здравоохранения (Минздрав), количество всех случаев заражения составляет 3 450 341, из которых 86 532 летальных и 2 972 192 – выздоровления. Приблизительно 391 тыс. украинцев продолжают болеть.

Накануне на больничные койки попало 3629 инфицированных COVID-19 или с подозрением на этот диагноз. Больше всего новых заражений зафиксировали в Киеве – 1592, Полтавской области – 905, Запорожской – 760, Киевской – 704, Донецкой – 666.

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Данные по коронавирусу в Украине за сутки

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1592;

  • Винницкая область – 608;

  • Волынская область – 530;

  • Днепропетровская область – 419;

  • Донецкая область – 666;

  • Житомирская область – 214;

  • Закарпатская область – 409;

  • Запорожская область – 760;

  • Ивано-Франковская область – 281;

  • Киевская область – 704;

  • Кировоградская область – 135;

  • Луганская область – 229;

  • Львовская область – 417;

  • Николаевская область – 406;

  • Одесская область – 287;

  • Полтавская область – 905;

  • Ривненская область – 485;

  • Сумская область – 384;

  • Тернопольская область – 231;

  • Харьковская область – 613;

  • Херсонская область – 257;

  • Хмельницкая область – 586;

  • Черкасская область – 557;

  • Черновицкая область – 152;

  • Черниговская область – 133.

Отметим, что статистика от Минздрава не отображает данные по инфицированию COVID-19, смертям от него и выздоровлениям среди жителей временно оккупированных территорий Луганщины, Донетчины и Крыма.

Данные по COVID-19 и вакцинации

Известно, что за прошедшие сутки в стране провели 103 312 тестирований на диагностику болезни. При этом 233 471 гражданин получил прививку против коронавируса: 76 979 человек первую дозу, 156 492 – вторую и полностью иммунизированы. Всего с начала кампании полный курс вакцинации прошли 11 279 127 украинцев.

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