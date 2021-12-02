В Украине свыше 13,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 525 человек

Накануне в Украине диагностировали еще 13 531 заражение коронавирусом, 525 смертей от него и при этом 23 535 выздоровлений. Правда, 3003 человека пополнили COVID-отделения больниц.

По состоянию на 2 декабря, информирует Минздрава, в стране обнаружено 3 463 872 инфицирования. Речь идет о 87 057 летальных исходов, 2 995 727 тех, где больные вылечились, и по меньшей мере 381 тыс. граждан, которые до сих пор борются с недугом.

Накануне о диагнозе COVID-19 узнали 1346 детей и 240 медработников. Лидером по количеству новых случаев стал Киев – 1418, за ним следуют Донетчина – 803, Житомирщина – 743, Львовщина – 729, Запорожье – 709.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1418;

Винницкая область – 568;

Волынская область – 647;

Днепропетровская область – 682;

Донецкая область – 803;

Житомирская область – 743;

Закарпатская область – 496;

Запорожская область – 709;

Ивано-Франковская область – 623;

Киевская область – 640;

Кировоградская область – 183;

Луганская область – 169;

Львовская область – 729;

Николаевская область – 424;

Одесская область – 418;

Полтавская область – 677;

Ривненская область – 461;

Сумская область – 371;

Тернопольская область – 310;

Харьковская область – 501;

Херсонская область – 150;

Хмельницкая область – 594;

Черкасская область – 493;

Черновицкая область – 164;

Черниговская область – 558.

Напомним, что официальная статистика от Министерства здравоохранения не содержит данных о заболеваемости коронавирусной инфекцией среди жителей временно оккупированных районов Донетчины, Луганщины и Крыма.

За прошедшие сутки в стране провели 86 490 тестирований на диагностику коронавируса. Кроме этого, еще 210 869 граждан сделали прививку для защиты от COVID-19.

В частности, первую дозу получили 74 855 человек, а 136 014 иммунизировались полностью. На сегодняшний день полный курс вакцинации прошел 11 415 141 житель Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи считают, что в Украине будет сложно организовать обязательную вакцинацию населения для защиты против штамма COVID-19 Омикрон. Речь идет о бустерных (третьих) прививках.