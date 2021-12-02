В Украине свыше 13,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 525 человек
Накануне в Украине диагностировали еще 13 531 заражение коронавирусом, 525 смертей от него и при этом 23 535 выздоровлений. Правда, 3003 человека пополнили COVID-отделения больниц.
По состоянию на 2 декабря, информирует Минздрава, в стране обнаружено 3 463 872 инфицирования. Речь идет о 87 057 летальных исходов, 2 995 727 тех, где больные вылечились, и по меньшей мере 381 тыс. граждан, которые до сих пор борются с недугом.
Накануне о диагнозе COVID-19 узнали 1346 детей и 240 медработников. Лидером по количеству новых случаев стал Киев – 1418, за ним следуют Донетчина – 803, Житомирщина – 743, Львовщина – 729, Запорожье – 709.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 1418;
Винницкая область – 568;
Волынская область – 647;
Днепропетровская область – 682;
Донецкая область – 803;
Житомирская область – 743;
Закарпатская область – 496;
Запорожская область – 709;
Ивано-Франковская область – 623;
Киевская область – 640;
Кировоградская область – 183;
Луганская область – 169;
Львовская область – 729;
Николаевская область – 424;
Одесская область – 418;
Полтавская область – 677;
Ривненская область – 461;
Сумская область – 371;
Тернопольская область – 310;
Харьковская область – 501;
Херсонская область – 150;
Хмельницкая область – 594;
Черкасская область – 493;
Черновицкая область – 164;
Черниговская область – 558.
Напомним, что официальная статистика от Министерства здравоохранения не содержит данных о заболеваемости коронавирусной инфекцией среди жителей временно оккупированных районов Донетчины, Луганщины и Крыма.
За прошедшие сутки в стране провели 86 490 тестирований на диагностику коронавируса. Кроме этого, еще 210 869 граждан сделали прививку для защиты от COVID-19.
В частности, первую дозу получили 74 855 человек, а 136 014 иммунизировались полностью. На сегодняшний день полный курс вакцинации прошел 11 415 141 житель Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, врачи считают, что в Украине будет сложно организовать обязательную вакцинацию населения для защиты против штамма COVID-19 Омикрон. Речь идет о бустерных (третьих) прививках.
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