В Украине свыше 12,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 465 человек
За прошедшие сутки в 12 376 граждан Украины подтвердили заражение коронавирусом, среди них оказалось 1078 несовершеннолетних и 194 медицинских работника. На больничные койки попали 2449 больных.
По состоянию на 9 декабря в стране зарегистрировано 3 532 357 случаев инфицирования, из которых 3 109 423 выздоровления (+24 547 за сутки) и 89 901 смерть (+465). По данным Министерства здравоохранения, обнародованных на его сайте, сейчас по меньшей мере 333 тыс. украинцев продолжают бороться с COVID-19.
Больше всего заражений добавилось в Одесской области – 1232, Киеве – 1198, на Львовщине – 745, Житомирщине – 640, Донетчине – 574.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1198;
Винницкая область – 488;
Волынская область – 493;
Днепропетровская область – 471;
Донецкая область – 574;
Житомирская область – 640;
Закарпатская область – 503;
Запорожская область – 570;
Ивано-Франковская область – 529;
Киевская область – 484;
Кировоградская область – 139;
Луганская область – 146;
Львовская область – 745;
Николаевская область – 359;
Одесская область – 1232;
Полтавская область – 537;
Ривненская область – 346;
Сумская область – 288;
Тернопольская область – 306;
Харьковская область – 566;
Херсонская область – 137;
Хмельницкая область – 538;
Черкасская область – 496;
Черновицкая область – 155;
Черниговская область – 436
Отметим, что эта статистика не содержит данных о случаях заражения коронавирусом и смертности в результате него среди жителей временно оккупированных территорий Украины – Донбасса и Крыма.
Накануне в стране было проведено 79 642 тестирования на диагностику COVID-19. Также 178 796 украинцев получили прививку: 69 267 – первую дозу, 109 529 – вторую.
На сегодняшний день 12 141 762 гражданина полностью вакцинированы против коронавирусной болезни.
Как сообщал OBOZREVATEL, по словам главного санврача Игоря Кузина, новый всплеск заболеваемости COVID-19 в Украине ожидают со следующего года. Кроме этого, в январе обычно наблюдается обострение сезонных болезней.
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