В Украине свыше 12,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 465 человек

За прошедшие сутки в 12 376 граждан Украины подтвердили заражение коронавирусом, среди них оказалось 1078 несовершеннолетних и 194 медицинских работника. На больничные койки попали 2449 больных.

По состоянию на 9 декабря в стране зарегистрировано 3 532 357 случаев инфицирования, из которых 3 109 423 выздоровления (+24 547 за сутки) и 89 901 смерть (+465). По данным Министерства здравоохранения, обнародованных на его сайте, сейчас по меньшей мере 333 тыс. украинцев продолжают бороться с COVID-19.

Больше всего заражений добавилось в Одесской области – 1232, Киеве – 1198, на Львовщине – 745, Житомирщине – 640, Донетчине – 574.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1198;

Винницкая область – 488;

Волынская область – 493;

Днепропетровская область – 471;

Донецкая область – 574;

Житомирская область – 640;

Закарпатская область – 503;

Запорожская область – 570;

Ивано-Франковская область – 529;

Киевская область – 484;

Кировоградская область – 139;

Луганская область – 146;

Львовская область – 745;

Николаевская область – 359;

Одесская область – 1232;

Полтавская область – 537;

Ривненская область – 346;

Сумская область – 288;

Тернопольская область – 306;

Харьковская область – 566;

Херсонская область – 137;

Хмельницкая область – 538;

Черкасская область – 496;

Черновицкая область – 155;

Черниговская область – 436

Отметим, что эта статистика не содержит данных о случаях заражения коронавирусом и смертности в результате него среди жителей временно оккупированных территорий Украины – Донбасса и Крыма.

Накануне в стране было проведено 79 642 тестирования на диагностику COVID-19. Также 178 796 украинцев получили прививку: 69 267 – первую дозу, 109 529 – вторую.

На сегодняшний день 12 141 762 гражданина полностью вакцинированы против коронавирусной болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам главного санврача Игоря Кузина, новый всплеск заболеваемости COVID-19 в Украине ожидают со следующего года. Кроме этого, в январе обычно наблюдается обострение сезонных болезней.