В Украине свыше 12,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 465 человек

Марина Лисничук
Covid
2 минуты
4,0 т.
Коронавирус в Украине сегодня

За прошедшие сутки в 12 376 граждан Украины подтвердили заражение коронавирусом, среди них оказалось 1078 несовершеннолетних и 194 медицинских работника. На больничные койки попали 2449 больных.

По состоянию на 9 декабря в стране зарегистрировано 3 532 357 случаев инфицирования, из которых 3 109 423 выздоровления (+24 547 за сутки) и 89 901 смерть (+465). По данным Министерства здравоохранения, обнародованных на его сайте, сейчас по меньшей мере 333 тыс. украинцев продолжают бороться с COVID-19.

Больше всего заражений добавилось в Одесской области1232, Киеве – 1198, на Львовщине – 745, Житомирщине – 640, Донетчине – 574.

Видео дня
Данные по коронавирусу за сутки

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1198;

  • Винницкая область – 488;

  • Волынская область – 493;

  • Днепропетровская область – 471;

  • Донецкая область – 574;

  • Житомирская область – 640;

  • Закарпатская область – 503;

  • Запорожская область – 570;

  • Ивано-Франковская область – 529;

  • Киевская область – 484;

  • Кировоградская область – 139;

  • Луганская область – 146;

  • Львовская область – 745;

  • Николаевская область – 359;

  • Одесская область – 1232;

  • Полтавская область – 537;

  • Ривненская область – 346;

  • Сумская область – 288;

  • Тернопольская область – 306;

  • Харьковская область – 566;

  • Херсонская область – 137;

  • Хмельницкая область – 538;

  • Черкасская область – 496;

  • Черновицкая область – 155;

  • Черниговская область – 436

Отметим, что эта статистика не содержит данных о случаях заражения коронавирусом и смертности в результате него среди жителей временно оккупированных территорий Украины – Донбасса и Крыма.

Накануне в стране было проведено 79 642 тестирования на диагностику COVID-19. Также 178 796 украинцев получили прививку: 69 267 – первую дозу, 109 529 – вторую.

На сегодняшний день 12 141 762 гражданина полностью вакцинированы против коронавирусной болезни.

Данные о COVID-19 и прививках против него

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам главного санврача Игоря Кузина, новый всплеск заболеваемости COVID-19 в Украине ожидают со следующего года. Кроме этого, в январе обычно наблюдается обострение сезонных болезней.

disclaimer_icon

Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКоронавирусМинздравболезньвирусМинистерство здравоохранения