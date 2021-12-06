В Украине менее 5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 239 человек
Накануне у 4478 жителей Украины диагностировали коронавирус, в частности у 52 медицинских работников и 429 детей. Болезнь унесла жизни 239 человек, а еще 9082 выздоровели.
За время пандемии в стране зафиксировали 3 501 955 всех заражений, для 88 519 граждан инфицирование обернулось смертью, при этом 3 059 741 поборол недуг. По состоянию на 6 декабря активными больными остаются около 353,7 тыс. украинцев, свидетельствует информация на сайте Минздрава.
Больше всего заражений за прошедшие сутки зафиксировали в Киеве – 704, а меньше всего на Луганщине – девять. Еще 1660 инфицированных или с подозрением на COVID-19 попали на больничные койки.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 704;
Винницкая область – 205;
Волынская область – 212;
Днепропетровская область – 133;
Донецкая область – 290;
Житомирская область – 296;
Закарпатская область – 60;
Запорожская область – 221;
Ивано-Франковская область – 81;
Киевская область – 202;
Кировоградская область – 117;
Луганская область – 9;
Львовская область – 214;
Николаевская область – 203;
Одесская область – 178;
Полтавская область – 218;
Ривненская область – 96;
Сумская область – 99;
Тернопольская область – 123;
Харьковская область – 214;
Херсонская область – 20;
Хмельницкая область – 80;
Черкасская область – 278;
Черновицкая область – 100;
Черниговская область – 125
Традиционно, в официальной статистике отсутствуют данные по распространению COVID-19 на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, а также в Крыму.
За 5 декабря специалисты провели 29 702 тестирования на диагностику коронавируса. Также 70 797 человек получили прививку: 27 161 – первую, 43 636 – вторую и завершили иммунизацию.
С начала кампании получили две дозы вакцины и полностью вакцинировались 11 806 077 граждан Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, с 6 декабря в Украине начинают действовать новые карантинные правила. Например, в "красной" зоне для посещения общественных мест нельзя будет воспользоваться внутренним "желтым" COVID-сертификатом. Кроме того, срок действия последнего значительно сократили.
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