В Украине менее 5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 239 человек

Марина Лисничук
Covid
2 минуты
5,2 т.
Коронавирус Украина

Накануне у 4478 жителей Украины диагностировали коронавирус, в частности у 52 медицинских работников и 429 детей. Болезнь унесла жизни 239 человек, а еще 9082 выздоровели.

За время пандемии в стране зафиксировали 3 501 955 всех заражений, для 88 519 граждан инфицирование обернулось смертью, при этом 3 059 741 поборол недуг. По состоянию на 6 декабря активными больными остаются около 353,7 тыс. украинцев, свидетельствует информация на сайте Минздрава.

Больше всего заражений за прошедшие сутки зафиксировали в Киеве – 704, а меньше всего на Луганщинедевять. Еще 1660 инфицированных или с подозрением на COVID-19 попали на больничные койки.

Видео дня
Прирост случаев коронавируса, смертей и выздоровлений от него

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 704;

  • Винницкая область – 205;

  • Волынская область – 212;

  • Днепропетровская область – 133;

  • Донецкая область – 290;

  • Житомирская область – 296;

  • Закарпатская область – 60;

  • Запорожская область – 221;

  • Ивано-Франковская область – 81;

  • Киевская область – 202;

  • Кировоградская область – 117;

  • Луганская область – 9;

  • Львовская область – 214;

  • Николаевская область – 203;

  • Одесская область – 178;

  • Полтавская область – 218;

  • Ривненская область – 96;

  • Сумская область – 99;

  • Тернопольская область – 123;

  • Харьковская область – 214;

  • Херсонская область – 20;

  • Хмельницкая область – 80;

  • Черкасская область – 278;

  • Черновицкая область – 100;

  • Черниговская область – 125

Традиционно, в официальной статистике отсутствуют данные по распространению COVID-19 на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, а также в Крыму.

За 5 декабря специалисты провели 29 702 тестирования на диагностику коронавируса. Также 70 797 человек получили прививку: 27 161 – первую, 43 636 – вторую и завершили иммунизацию.

С начала кампании получили две дозы вакцины и полностью вакцинировались 11 806 077 граждан Украины.

Данные по COVID-19 и вакцинации в сутки

Как сообщал OBOZREVATEL, с 6 декабря в Украине начинают действовать новые карантинные правила. Например, в "красной" зоне для посещения общественных мест нельзя будет воспользоваться внутренним "желтым" COVID-сертификатом. Кроме того, срок действия последнего значительно сократили.

disclaimer_icon

Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
Украинановости УкраиныКоронавирусболезньМинистерство здравоохранениявирус