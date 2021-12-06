В Украине менее 5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 239 человек

Накануне у 4478 жителей Украины диагностировали коронавирус, в частности у 52 медицинских работников и 429 детей. Болезнь унесла жизни 239 человек, а еще 9082 выздоровели.

За время пандемии в стране зафиксировали 3 501 955 всех заражений, для 88 519 граждан инфицирование обернулось смертью, при этом 3 059 741 поборол недуг. По состоянию на 6 декабря активными больными остаются около 353,7 тыс. украинцев, свидетельствует информация на сайте Минздрава.

Больше всего заражений за прошедшие сутки зафиксировали в Киеве – 704, а меньше всего на Луганщине – девять. Еще 1660 инфицированных или с подозрением на COVID-19 попали на больничные койки.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 704;

Винницкая область – 205;

Волынская область – 212;

Днепропетровская область – 133;

Донецкая область – 290;

Житомирская область – 296;

Закарпатская область – 60;

Запорожская область – 221;

Ивано-Франковская область – 81;

Киевская область – 202;

Кировоградская область – 117;

Луганская область – 9;

Львовская область – 214;

Николаевская область – 203;

Одесская область – 178;

Полтавская область – 218;

Ривненская область – 96;

Сумская область – 99;

Тернопольская область – 123;

Харьковская область – 214;

Херсонская область – 20;

Хмельницкая область – 80;

Черкасская область – 278;

Черновицкая область – 100;

Черниговская область – 125

Традиционно, в официальной статистике отсутствуют данные по распространению COVID-19 на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, а также в Крыму.

За 5 декабря специалисты провели 29 702 тестирования на диагностику коронавируса. Также 70 797 человек получили прививку: 27 161 – первую, 43 636 – вторую и завершили иммунизацию.

С начала кампании получили две дозы вакцины и полностью вакцинировались 11 806 077 граждан Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 6 декабря в Украине начинают действовать новые карантинные правила. Например, в "красной" зоне для посещения общественных мест нельзя будет воспользоваться внутренним "желтым" COVID-сертификатом. Кроме того, срок действия последнего значительно сократили.