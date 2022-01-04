В Украине с COVID-19 в больницы госпитализированы 970 человек: статистика на 4 января

Марина Лисничук
Covid
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В Украине с COVID-19 в больницы госпитализированы 970 человек: статистика на 4 января

Коронавирус за прошедшие сутки диагностировали еще у 1746 жителей Украины, в том числе 86 детей и 21 медработника. При этом 3629 человек вылечились от недуга, а 135 не смогли преодолеть его и умерли.

Вместе с тем стационары больниц в разных регионах пополнили 970 инфицированных. Такие данные на своем сайте опубликовало Министерство здравоохранения (Минздрав).

Отмечается, что за сутки в стране провели всего 25 762 тестирования на COVID-19, более всего положительных случаев зафиксировали в Киеве – 364, а меньше всего на Хмельнитчине – восемь.

Ко всему прочему, в течение 3 января прививки против коронавирусной инфекции сделали 36 289 украинцам: первую дозу получили 8511 человек, вторую – 27 421, дополнительную – 96, бустерную – 261. С начала кампании полный курс вакцинации прошли 13 762 162 жителя.

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За это же время в мире в общем подтвердили более 1,3 миллиона заражений COVID-19, лидерами по этому показателю стали США, Британия и Испания. Кроме того, во Франции заявили об обнаружении нового штамма коронавируса со многими мутациями, который, вероятно, привезен из Камеруна.

Коронавирус Украина

В Украине по состоянию на 4 января официально зарегистрировано 3 678 088 случаев коронавируса, из этого числа 3 483 354 инфицированных преодолели недуг, а 96 436 умерли. Ныне еще около 96,2 тыс. граждан болеют.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 364;

  • Винницкая область – 64;

  • Волынская область – 26;

  • Днепропетровская область – 108;

  • Донецкая область – 124;

  • Житомирская область – 17;

  • Закарпатская область – 51;

  • Запорожская область – 17;

  • Ивано-Франковская область – 34;

  • Киевская область – 108;

  • Кировоградская область – 43;

  • Луганская область – 28;

  • Львовская область – 85;

  • Николаевская область – 20;

  • Одесская область – 83;

  • Полтавская область – 129;

  • Ривненская область – 33;

  • Сумская область – 37;

  • Тернопольская область – 46;

  • Харьковская область – 141;

  • Херсонская область – 16;

  • Хмельницкая область – 8;

  • Черкасская область – 85;

  • Черновицкая область – 61;

  • Черниговская область – 18

Коронавирус Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, по статистике от Минздрава, в течение послепраздничных выходных, 1-2 января, в Украине выявили 1863 и 1168 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, за первый день 2022 года в больницу не попал ни один пациент с COVID-19.

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